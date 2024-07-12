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Крупнейший в Европе фестиваль Японии в Париже, город года - Осака

ФИЛЕ 2019 - Выставка Japan Expo проходит с июля каждого года и посвящена японской культуре и развлечениям
ФИЛЕ 2019 - Выставка Japan Expo проходит с июля каждого года и посвящена японской культуре и развлечениям Авторское право Kamil Zihnioglu/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
Авторское право Kamil Zihnioglu/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Париж принимает крупнейший в Европе фестиваль Японии, на этот раз городом года стала Осака. В этом году в Japan Expo примут участие 900 экспонентов, включая стенд, рекламирующий Всемирную выставку Осака 2025, которая пройдет в будущем году.

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В четверг в столице Франции Париже открылась одна из крупнейших в Европе выставок японской поп-культуры - Japan Expo.

От новейших манга до сувениров ручной работы - это место, куда стремятся попасть поклонники японской культуры: в этом году здесь представлено более 900 экспонентов.

Осака занимает центральное место как город года Японской выставки, который также примет следующую Всемирную выставку в 2025 году .

Всемирная выставка - одно из старейших и крупнейших международных мероприятий, которое проводится каждые пять лет с 1851 года.

Это глобальная платформа для инноваций и сотрудничества, принимающая множество стран со всего мира.

Выствка в Осаке будет проходить в течение шести месяцев, с апреля по октябрь 2025 года. Тема следующего года - "Проектирование жизни общества будущего".

"В павильонах посетителей ждут традиционные блюда, культура и технологии, - сказала в интервью Euronews Мегуми Накаи, руководитель отдела глобальных коммуникаций выставки "Осака 2025". - Там также будут представлены новейшие технологии, такие как летающие автомобили и системы перевода с помощью искусственного интеллекта. Так что, приехав туда, люди увидят, каким будет будущее".

На выставке Japan Expo в Париже посетители смогут встретиться с Мяку-Мяку, официальным талисманом мероприятия 2025 года в Осаке.

Загадочное красно-синее существо "рождается из объединения клеток и воды" и "принимает свою форму, имитируя человека".

В павильоне Франции 2025 года пройдет иммерсивное шоу

Одним из главных событий Всемирной выставки Expo 2025 в Осаке станет павильон Франции, который обещает посетителям иммерсивное 20-минутное путешествие.

"Все посетители, которые придут во французский павильон, смогут насладиться иммерсивным опытом, задуманным как романтическая прогулка по Франции, чтобы открыть для себя французское наследие и культуру, - говорит Хлоя Вилланова, руководитель отдела коммуникаций павильона Франции на выставке Osaka 2025 Expo. - Посетители также смогут насладиться хорошей французской кухней. Здесь будет пекарня и французское бистро".

На выставке Japan Expo в Париже посетители могут предварительно ознакомиться с произведениями, которые будут выставлены в павильоне Франции в Осаке в следующем году. Среди них впечатляющий гобелен, изображающий сцену из легендарного мультфильма "Принцесса Мононоке", подчеркивающий нашу связь с природой.

На создание гобелена, который будет красоваться у входа на Всемирную выставку в Осаке, у мастеров ушло более года.

В этом году выставка Japan Expo в Париже примет более 250 000 посетителей, а само мероприятие продлится до вечера воскресенья.

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