Авиаудар ЦАХАЛ по центру Бейрута: число жертв возросло до 20. "Хезболлах" обстреливает Израиль ракетами

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Число подтверждённых жертв израильского авиаудара, нанесённого без предупреждения по жилой многоэтажке в центре Бейрута утром в субботу, возросло до 20, согласно последним данным.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что 66 человек получили ранения в результате четвёртой подобной атаки на центр столицы менее чем за неделю.

Удары ЦАХАЛ также пришлись на юг и восток страны, в результате чего погибли в общей сложности по меньшей мере 38 человек.

Израильские официальные лица на условиях анонимности сообщили СМИ, что целью военных был Мохаммад Хайдар, высокопоставленный командир "Хезболлах", но его гибель не была подтверждена.

Представитель радикальной шиитской группировки заявил, что в момент удара по восьмиэтажному зданию, внутри не было членов "Хезболлах".

Последствия израильского авиаудара по центру Бейрута, 23 ноября 2024 года. AP Photo

Боррель: Ливан находится "на грани коллапса" после нескольких недель интенсивных израильских бомбардировок

В воскресенье глава уходящий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, находясь с визитом в Бейруте, призвал к "немедленному прекращению огня" между Израилем и "Хезболлах".

"Мы видим только одно возможное решение: немедленное прекращение огня и полное применение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН", которая положила конец предыдущей войне между Израилем и ливанской группировкой в 2006 году, заявил брюссельский чиновник после встречи с председателем ливанского парламента Набихом Берри.

"В сентябре я был здесь и всё ещё надеялся, что мы сможем предотвратить открытую войну Израиля против Ливана. Два месяца спустя Ливан оказался на грани коллапса", – заявил журналистам Боррель.

"Хезболлах" обстреливает Израиль

В воскресенье утром в ряде центральных и северных районов Израиля, в частности, в пригородах Тель-Авива, прозвучали предупредительные сирены.

По сообщению ЦАХАЛ, из Ливана по территории еврейского государства были выпущены от 90 до 100 ракет.

Некоторые из них были "перехвачены, а упавшие снаряды идентифицированы", заявили военные.

Согласно национальной медицинской службе "Маген Давид Адом", в Петах-Тикве несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела со стороны "Хезболлах". Среди пострадавших – 70-летняя женщина и 23-летний мужчина.

Ещё несколько человек наблюдаются в связи "с острым беспокойством и незначительными травмами", полученными, когда они бежали в укрытие, добавили медики.

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Сообщается о повреждении одного из зданий в северном портовом городе Хайфа.

По данным муниципалитета, один человек получил лёгкие осколочные ранения.

Сообщается также о сильных разрушениях в мошаве (сельскохозяйственной общине) Ринатия в центре Израиля в результате попадания ракеты.

Сведений о пострадавших нет.