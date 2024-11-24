NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Авиаудар ЦАХАЛ по центру Бейрута: число жертв возросло до 20. "Хезболлах" обстреливает Израиль ракетами

Спасатели ищут выживших на месте израильского авиаудара, нанесённого по центру Бейрута, 23 ноября 2024 года.
Спасатели ищут выживших на месте израильского авиаудара, нанесённого по центру Бейрута, 23 ноября 2024 года. Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Alexander Kazakevich и AP, The Times of Israel
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Ливанские власти обновили данные о количестве жертв израильского удара по жилой многоэтажке в центре Бейрута: погибли как минимум 20 человек, ещё 66 пострадали. Армия обороны Израиля отчиталась о запуске десятков ракет с территории Ливана по еврейскому государству. Есть раненые.

РЕКЛАМА

Число подтверждённых жертв израильского авиаудара, нанесённого без предупреждения по жилой многоэтажке в центре Бейрута утром в субботу, возросло до 20, согласно последним данным.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что 66 человек получили ранения в результате четвёртой подобной атаки на центр столицы менее чем за неделю.

Удары ЦАХАЛ также пришлись на юг и восток страны, в результате чего погибли в общей сложности по меньшей мере 38 человек.

Израильские официальные лица на условиях анонимности сообщили СМИ, что целью военных был Мохаммад Хайдар, высокопоставленный командир "Хезболлах", но его гибель не была подтверждена.

Представитель радикальной шиитской группировки заявил, что в момент удара по восьмиэтажному зданию, внутри не было членов "Хезболлах".

Последствия израильского авиаудара по центру Бейрута, 23 ноября 2024 года.
Последствия израильского авиаудара по центру Бейрута, 23 ноября 2024 года.AP Photo

Боррель: Ливан находится "на грани коллапса" после нескольких недель интенсивных израильских бомбардировок

В воскресенье глава уходящий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, находясь с визитом в Бейруте, призвал к "немедленному прекращению огня" между Израилем и "Хезболлах".

"Мы видим только одно возможное решение: немедленное прекращение огня и полное применение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН", которая положила конец предыдущей войне между Израилем и ливанской группировкой в 2006 году, заявил брюссельский чиновник после встречи с председателем ливанского парламента Набихом Берри.

"В сентябре я был здесь и всё ещё надеялся, что мы сможем предотвратить открытую войну Израиля против Ливана. Два месяца спустя Ливан оказался на грани коллапса", – заявил журналистам Боррель.

"Хезболлах" обстреливает Израиль

В воскресенье утром в ряде центральных и северных районов Израиля, в частности, в пригородах Тель-Авива, прозвучали предупредительные сирены.

По сообщению ЦАХАЛ, из Ливана по территории еврейского государства были выпущены от 90 до 100 ракет.

Некоторые из них были "перехвачены, а упавшие снаряды идентифицированы", заявили военные.

Согласно национальной медицинской службе "Маген Давид Адом", в Петах-Тикве несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела со стороны "Хезболлах". Среди пострадавших – 70-летняя женщина и 23-летний мужчина.

Ещё несколько человек наблюдаются в связи "с острым беспокойством и незначительными травмами", полученными, когда они бежали в укрытие, добавили медики.

РЕКЛАМА

Сообщается о повреждении одного из зданий в северном портовом городе Хайфа.

По данным муниципалитета, один человек получил лёгкие осколочные ранения.

Сообщается также о сильных разрушениях в мошаве (сельскохозяйственной общине) Ринатия в центре Израиля в результате попадания ракеты.

Сведений о пострадавших нет.

РЕКЛАМА
Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Ближний Восток: Боррель обсудил с активистами формулу "Два государства для двух народов"

Авиаудар ЦАХАЛ по центру Бейрута: по меньшей мере 11 погибших, десятки раненых

Переговоры о прекращении огня в Ливане: спецпосланник США заявил о "конструктивном диалоге"