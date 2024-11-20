Переговоры о прекращении огня в Ливане: спецпосланник США заявил о "конструктивном диалоге"

By Euronews

Амос Хохштейн продолжит посредническую миссию в Израиле после переговоров в Бейруте.

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Во вторник в Бейруте спецпосланник США Амос Хохштайн провел, по его словам, "очень конструктивные переговоры" с официальными лицами Ливана о возможном прекращении огня между Израилем и радикальной шиитской группировкой "Хезболлах".

"Сегодня мы продолжили значительно сокращать разрыв", - сказал Хохштейн, спустя день после того, как "Хезболлах", как сообщается, дала положительный ответ на проект предложения США о прекращении войны, которую ливанская группировка начала, чтобы поддержать боевиков ХАМАС в секторе Газе.

Согласно предложению США, израильские сухопутные войска должны покинуть Ливан, а боевики "Хезболлах"- отойти от израильской границы. В рамках сделки в буферную зону на юге Ливана будут направлены дополнительные войска ливанской армии и миротворцы ООН.

Ливанская сторона теперь ждет результатов переговоров Хохштейна с израильскими официальными лицами.

Вопросы остаются

Несмотря на свой позитивный настрой, Хохштейн признал, что технические подробности потенциального перемирия еще не решены.

Израиль, скорее всего, потребует более строгого соблюдения режима в буферной зоне, которая разделяет две страны, включая возможность проведения военных операций против угроз со стороны "Хезболлах.

Буферная зона, известная как "голубая линия", была впервые установлена Организацией Объединенных Наций в 2000 году для того, чтобы убедиться, что Израиль полностью ушел из Ливана.

Ее патрулируют солдаты-миротворцы из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Ливан, вероятно, будет выступать против дальнейших военных операций в буферной зоне, где военнослужащие ВСООНЛ подвергаются ракетным обстрелам после эскалации напряженности между Израилем и "Хезболлах".

Во вторник четверо военнослужащих получили ранения в результате ракетного обстрела базы ВСООНЛ на юге Ливана в деревне Рамья, расположенной недалеко от границы между Израилем и Ливаном.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность за этот инцидент на "Хезболлах".

Израиль обвинил ВСООНЛ в том, что они закрывают глаза на действия "Хезболлы", а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал, чтобы силы были выведены из "районов боевых действий".

Организация Объединенных Наций настаивает на том, что ее миротворческие силы останутся в регионе, а лидеры Италии, Франции, Великобритании и Германии осудили нападения на миротворцев как противоречащие международному праву.