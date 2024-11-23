Обстрел базы ЮНИФИЛ: "Хезболлах" не должен играть с оружием, которым не умеет пользоваться"

By Euronews и AP

Правительство Италии осудило ракетный удар по позициям "голубых касок" на юге Ливана, в результате чего четверо итальянских миротворцев получили ранения. ЦАХАЛ и европейцы возлагают ответственность за атаку на группировку "Хезболлах".

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Министр иностранных дел Италии осудил ракетный удар по базе Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), предположительно, со стороны группировки "Хезболлах" или связанных с ней формирований.

Инцидент произошёл в пятницу в посёлке Шамаа на юге Ливана. Четверо итальянских солдат получили лёгкие ранения.

"Ещё раз повторю, что происходящее неприемлемо. Мы уже говорили Израилю, чтобы он был предельно внимателен и избегал запуска снарядов и не вёл артиллерийского обстрела вблизи нашей базы, так же твёрдо мы говорим это и "Хезболлах": наших военных трогать нельзя", – сказал Антонио Таяни журналистам в Турине.

"Члены этой организации не должны играть с оружием, если они даже не знают, как им пользоваться, им лучше заняться чем-то другим", – добавил он.

Согласно первым сообщениям, две 122-мм ракеты попали в бункер миротворцев и помещение возле штаб-квартиры международной военной полиции.

ЦАХАЛ также возложил ответственность за атаку на радикальную шиитскую группировку. По словам израильских военных, обстрел вёлся из деревни Дейр Канун аль-Нахр.

Уходящий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, со своей стороны, подчеркнул, что эти события произошли "после запуска двух ракет со стороны "Хезболлах".

"Нападения на ЮНИФИЛ являются серьёзным и неприемлемым нарушением международного права и должны быть прекращены", – написал он на платформе X.

"Я призываю стороны на местах обеспечить безопасность солдат ЮНИФИЛ и работать вместе, чтобы быстро найти виновных", – заявила итальянский премьер Джорджа Мелони.

Накануне представитель ЮНИФИЛ Андреа Тененти сообщила, что "голубые каски" наблюдают за "интенсивными столкновениями" между израильскими войсками и боевиками "Хезболлах" в ряде районов на юге Ливана, включая прибрежный город Накура и деревню Шамаа на северо-востоке.

Миротворческая миссия ЮНИФИЛ действует на юге Ливана с 1978 года.

В её состав входят более 10 000 миротворцев из 48 стран.

Ливанская группировка "Хезболлах" начала обстреливать Израиль на следующий день после начала войны в Газе в ответ на теракты ХАМАС 7 октября.

Эскалация в приграничье привела к перемещению десятков тысяч людей и в Израиле, и в Ливане.

В ночь с 30 сентября на 1 октября армия обороны Израиля начала наземную операцию в Ливане. По неподтверждённым данным, сейчас в стране находятся до 15 000 военнослужащих ЦАХАЛ.