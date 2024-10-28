Жозеп Боррель осудил действия Израиля

By Euronews

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Выступая на форуме 43 стран-членов Средиземноморского союза (UfM) в Барселоне, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель осудил израильскую армию за удары по объектам ВСООНЛ в Ливане.

"Говорить, что есть нападения на ВСООНЛ, не говоря, кто их совершает, значит скрывать часть правды, а совершает их израильская армия, и поэтому израильская армия должна быть осуждена", - подчеркнул Боррель.

Израиль аргументирует свое военное присутствие на юге Ливана необходимостью защиты от угрозы со стороны поддерживаемых Ираном боевиков радикального шиитского движения "Хезболлах".

"Это правда, что Израиль всегда оправдывает свои атаки, потому что считает, что там есть террорист. Но есть такая вещь, как пропорциональность в ответе [государства]. В любом конфликте необходимо принимать во внимание сопутствующие жертвы", - говорится в заявлении Борреля, опубликованного на сайте дипломатического ведомства.

"В то же время, да, многие заложники все еще удерживаются в Газе. Необходимо вновь потребовать их немедленного освобождения в рамках процесса, ведущего к прекращению огня", - отметил Боррель.

Он также вновь сообщил, что попросит Европейский союз ввести санкции против тех, кто несет ответственность за деятельность израильских поселенцев на Западном берегу, а также против двух членов израильского правительства - министра финансов Бецалеля Смотрича и министра обороны Итамара Бен-Гвира.

Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Испании, заявил, что его страна подтвердила свои обязательства перед БАПОР, организацией ООН, которая занимается проблемами палестинских беженцев в регионе.

"Международное гуманитарное право родилось из страданий Европы. Поэтому крайне важно, чтобы Европа встала на сторону международного права и предотвратила его нарушения", - добавил Айман Сафади, министр иностранных дел Иордании.

Израиль давно обвиняет БАПОР в Газе в связях с боевиками радикальной исламистской группировки ХАМАС.

Насер Камель, генеральный секретарь UfM, поддержал идею создания двух государств.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник посетил поминальную службу в Иерусалиме по погибшим солдатам и гражданским лицам, убитым 7 октября в ходе наступательных операций в Газе.

"Мы не отказываемся от миссии победы, и центральным компонентом миссии победы является возвращение всех наших заложников, как живых, так и мертвых, домой в Израиль", - сказал Нетаньяху.