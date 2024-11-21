Испания жмет руку палестинскому премьеру. Ранее она признала государственность Палестины

By Euronews

Испания - в числе европейских стран, признавших независимость Палестинского государства. В Мадриде приняли премьер-министра Мухаммеда Мустафу и подписали с ним ряд соглашений.

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В Мадриде в рамках первой межправительственной встречи испанский премьер-министр Педро Санчес принял главу Палестинской администрации Мухаммеда Мустафу. Напомним, что полгода назад Испания в компании Ирландии и Норвегии признала независимое Палестинское государство. По мнению экспертов, с которыми консультировался Euronews, визит палестинского лидера укладывается в институциональную и дипломатическую логику кабмина Санчеса.

Так, по словам аналитика Алекса Кортеса,"с учетом текущей геополитичесой ситуации встреча имеет большое значение не только для палестинцев, но и для Испании, для ее позиционирования на мировой арене". Эксперт напоминает: "Принятие международных решений требует тщательности, осторожности, очень важно всегда быть на стороне народов и стран, которые поддерживают демократию и верховенство закона".

Ранее испанский премьер Санчес назвал признание палестинской государственности "историческим решением, преследующим лишь одну цель – помочь израильтянам и палестинцам достичь мира".

Израиль отреагировал на демарш европейской тройки гневно, назвав признание независимости Палестинского государства "наградой за терроризм".