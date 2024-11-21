COP29: Первый вариант итогового текста вызвал широкую критику

Глава делегации Европейского парламента на COP29 заявил Euronews, что усилия по смягчению последствий должны быть активизированы в амбициозном ключе.

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Представленный вариант итогового текста, опубликованный в четверг на COP29 в Баку председательствующей стороной, вызвал немало вопросов.

В документе есть несколько ключевых моментов, которые остаются нерешенными, например, что может быть включено в ежегодную цифру, кто является плательщиками взносов и какую сумму они должны предоставить.

Комиссар ЕС по вопросам климата Вопке Хекстра назвал отсутствие четких цифр для целей климатического финансирования "неприемлемым".

Мы спросили Лидию Перейру, председателя делегации Европейского парламента, о ее позиции.

"Мы не можем ставить под угрозу смягчение последствий. Мы должны работать с тремя элементами изменения климата: смягчением последствий, адаптацией и потерями и ущербом. И поэтому для нас неприемлемо, что некоторые страны настаивают на отказе от соглашения, достигнутого в прошлом году в Дубае", - сказала она.

"Шаг вперед", а не "откат

Ожидая, что цифры для нового соглашения о финансировании климата будут предложены довольно скоро, Перейра настаивает на том, что необходимо проявлять амбиции, когда речь идет о политике и целях по смягчению последствий изменения климата:

"Я думаю, что положительной стороной этих переговоров является то, что ЕС готов активизировать свою игру, когда речь идет о финансировании климата. Но с другой стороны, мы должны увидеть хоть какое-то движение в сторону того, чтобы не отступать, вместо того чтобы активизировать игру в плане смягчения последствий".

В своем заявлении Азербайджан, председательствующий на COP 29, пояснил, что документ не является окончательным и что цифры будут добавлены в следующем релизе. Источники, близкие к переговорам, сообщили Euronews, что "хотя этот текст не является идеальным и требует дальнейших консультаций, мир близок к тому, чтобы увидеть исторический Бакинский прорыв".

Признание и определение вкладов - ключевые темы для споров

Проект "признает принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в свете различных национальных обстоятельств и подчеркивает необходимость уважения суверенитета стран", - сообщили источники.

Последняя часть намекает на препятствия, которые еще предстоит обойти, как сказала Euronews Элеонора Кого из итальянского аналитического центра по вопросам изменения климата ECCO:

"Главные вещи, по которым существуют большие разногласия, это размер - цифры, порядок величины - и еще один вопрос: кто вносит вклад в достижение этой цели".

В Рамочной конвенции ООН 1992 года ответственными за финансирование климатических программ названы развитые страны, но документ 32-летней давности вряд ли отражает нынешнюю реальность, и эти страны "теперь говорят, что есть и другие страны, которые могли бы внести свой вклад", сказала Кого, добавив, что эти страны, такие как Южная Корея и Китай, "уже вносят свой вклад и играют большую роль, например, через многосторонние банки развития".

Таким образом, встает вопрос о том, как это должно быть признано и следует ли позволить им сохранить добровольный характер их вклада или же взять на себя ответственность за Конвенцию.