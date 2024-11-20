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Гринчук: Россия нанесла экологический ущерб Украине на $71 млрд

Выступление Светланы Гринчук на COP29 в Баку
Выступление Светланы Гринчук на COP29 в Баку Авторское право Sergei Grits/AP
Авторское право Sergei Grits/AP
By Giorgia Orlandi
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Россия совершила в Украине более 6500 экологических преступлений, сообщила украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая проходит в Баку.

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Экологический ущерб, нанесенный Украине в результате военных действий за 1000 дней войны, оценивается примерно в 71 млрд долларов, Россия совершила на территории страны более 6500 экологических преступлений, сообщила на конференции ООН по климату в Баку министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Доказательства масштабных разрушений представлены в павильоне Украины на COP29.

По словам министра, страна занимается восстановлением, не дожидаясь окончания войны. 

"Мы много обсуждали внутри страны между различными министерствами, обществами, частными лицами и так далее, как мы будем восстанавливать Украину, [украинскую] экономику. Мы уже начали много проектов, понимаем, что у нас есть только один путь - это перестроиться на зеленый и устойчивый климатически нейтральный путь. Если мы хотим говорить о климатической нейтральности, о совместных усилиях, о том, как достичь климатических целей, нам нужно решить ситуацию в Украине", - сказала Гринчук.

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На сегодняшний день Украина - самая заминированная страна в мире. По словам министра, на территории площадью около 140 тысяч квадратных километров лежат мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

"Нам нужно остановить разрушение природы. Мы должны предотвратить дополнительные выбросы CO2 из-за лесных пожаров, из-за взрывов, которые происходят каждый день. Это не только для Украины. Это касается всех цивилизованных стран, всего международного сообщества", - отметила Гринчук.

В результате войны в Украине уничтожено почти 3 миллиона гектаров лесов, выбросы CO2 растут из-за взрывов и пожаров.

"Это займет очень много времени... К сожалению, мы видим некоторые экосистемы, которые потеряны навсегда. И восстановить их уже не удастся", - подчеркнула украинский министр.

Светлана Гринчук уже встретилась с представителями ЕС в Баку. В среду запланирована её беседа с комиссаром ЕС по вопросам климата.

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