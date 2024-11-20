Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымских татар, заявил Euronews, что любое мирное соглашение за счет территориальных уступок Украины, в частности в отношении Крыма, будет "потаканием агрессору в уничтожении как украинского государства, так и крымскотатарского народа"

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Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США заставила многих в мире задуматься о том, как будет выглядеть внешняя политика Вашингтона, в частности в отношении Украины.

Основное беспокойство вызывает вопрос о том, будет ли план будущего американского президента включать какие-либо возможные территориальные уступки, в том числе по Крыму.

Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымских татар, заявил Euronews, что любое мирное соглашение за счет территориальных уступок Украины, в частности по Крыму, будет "поблажкой агрессору, направленной на то, чтобы уничтожить и украинское государство, и крымскотатарский народ, потому что Россия будет воспринимать это как слабость".

Вскоре после президентских выборов в США Меджлис - единственный уполномоченный представительный и исполнительный орган крымскотатарского народа - выступил с заявлением о "недопустимости компромиссов за счет территориальных уступок со стороны Украины".

Чубаров процитировал его, заявив, что "Крым - это родина коренного крымскотатарского народа и неотъемлемая часть украинского государства", и что никакие решения не могут быть приняты от его имени, ни сейчас, ни когда-либо.

Траурный митинг, посвященный 70-й годовщине депортации народов Крыма с полуострова, в Киеве, Украина, воскресенье, 18 мая 2014 года Sergei Chuzavkov/AP

Меджлис уже давно имеет право принимать решения по всем вопросам, касающимся татар в Крыму. Его часто называют законодательным органом этнической группы, но де-факто он является исполнительной комиссией или советом. Он не является официальным государственным учреждением, но служит органом, представляющим крымскотатарский народ перед правительством Крыма, правительством Украины и международными организациями.

После аннексии Крыма в марте 2014 года Москва объявила Меджлис экстремистской организацией и запретила его деятельность в России и оккупированном Крыму.

Вскоре после этого Чубаров покинул черноморский полуостров.

В 2021 году московский суд приговорил его к шести годам лишения свободы, признав виновным в организации массовых беспорядков в 2014 году и призывах "нарушить целостность России" - так Кремль называет устремления крымских татар, яростно выступающих против аннексии.

Крымские татары выкрикивают лозунги и держат татарский флаг во время митинга в поддержку Украины в Симферополе, Крым, Украина, понедельник, 10 марта 2014 года Darko Vojinovic/AP

"Ни один народ никогда не откажется от своей земли. Поэтому здесь всем нужно успокоиться, нужно искать условия для мира, но не за счет украинской земли", - сказал он в интервью Euronews в Брюсселе, когда Украина отмечала 1000 дней с момента полномасштабного вторжения России.

"Красная линия" для Москвы и для Киева

Чубаров считает, что реакция партнеров Киева на аннексию Крыма и первоначальное вторжение России в Украину в 2014 году была ошибочной.

Неделю назад бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Дуран Баррозу заявил в интервьюEuronews, что ЕС потерял надежду на то, что Украине когда-либо удастся вернуть Крым.

Чубаров в ответ на эти комментарии сказал, что некоторые европейские лидеры, которые были у власти в то время, признали, что совершили ошибку, например, бывший президент Франции Франсуа Олланд.

"Олланд сказал, давайте будем честными, чтобы остановить российскую агрессию, нужно прекратить все возможности поставок энергоносителей, прежде всего нефти и газа из России, - вспоминает Чубаров. - Потому что это тот товар, с помощью которого Россия убивает своих соседей, сказал Олланд".

Пророссийский солдат стоит у рекламного щита с картой Крыма и надписью «Автономная Республика Крым» в порту Керчи, Украина, понедельник, 3 марта 2014 года Darko Vojinovic/AP

Десять лет спустя Крым считается краеугольным камнем кремлевской стратегии в отношении Украины и самой большой "красной линией" для Владимира Путина.

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Между тем, Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что "война не закончится, пока Украина не освободит Крым".