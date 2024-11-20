Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымских татар, заявил Euronews, что любое мирное соглашение за счет территориальных уступок Украины, в частности в отношении Крыма, будет "потаканием агрессору в уничтожении как украинского государства, так и крымскотатарского народа"
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США заставила многих в мире задуматься о том, как будет выглядеть внешняя политика Вашингтона, в частности в отношении Украины.
Основное беспокойство вызывает вопрос о том, будет ли план будущего американского президента включать какие-либо возможные территориальные уступки, в том числе по Крыму.
Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымских татар, заявил Euronews, что любое мирное соглашение за счет территориальных уступок Украины, в частности по Крыму, будет "поблажкой агрессору, направленной на то, чтобы уничтожить и украинское государство, и крымскотатарский народ, потому что Россия будет воспринимать это как слабость".
Вскоре после президентских выборов в США Меджлис - единственный уполномоченный представительный и исполнительный орган крымскотатарского народа - выступил с заявлением о "недопустимости компромиссов за счет территориальных уступок со стороны Украины".
Чубаров процитировал его, заявив, что "Крым - это родина коренного крымскотатарского народа и неотъемлемая часть украинского государства", и что никакие решения не могут быть приняты от его имени, ни сейчас, ни когда-либо.
Меджлис уже давно имеет право принимать решения по всем вопросам, касающимся татар в Крыму. Его часто называют законодательным органом этнической группы, но де-факто он является исполнительной комиссией или советом. Он не является официальным государственным учреждением, но служит органом, представляющим крымскотатарский народ перед правительством Крыма, правительством Украины и международными организациями.
После аннексии Крыма в марте 2014 года Москва объявила Меджлис экстремистской организацией и запретила его деятельность в России и оккупированном Крыму.
Вскоре после этого Чубаров покинул черноморский полуостров.
В 2021 году московский суд приговорил его к шести годам лишения свободы, признав виновным в организации массовых беспорядков в 2014 году и призывах "нарушить целостность России" - так Кремль называет устремления крымских татар, яростно выступающих против аннексии.
"Ни один народ никогда не откажется от своей земли. Поэтому здесь всем нужно успокоиться, нужно искать условия для мира, но не за счет украинской земли", - сказал он в интервью Euronews в Брюсселе, когда Украина отмечала 1000 дней с момента полномасштабного вторжения России.
"Красная линия" для Москвы и для Киева
Чубаров считает, что реакция партнеров Киева на аннексию Крыма и первоначальное вторжение России в Украину в 2014 году была ошибочной.
Неделю назад бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Дуран Баррозу заявил в интервьюEuronews, что ЕС потерял надежду на то, что Украине когда-либо удастся вернуть Крым.
Чубаров в ответ на эти комментарии сказал, что некоторые европейские лидеры, которые были у власти в то время, признали, что совершили ошибку, например, бывший президент Франции Франсуа Олланд.
"Олланд сказал, давайте будем честными, чтобы остановить российскую агрессию, нужно прекратить все возможности поставок энергоносителей, прежде всего нефти и газа из России, - вспоминает Чубаров. - Потому что это тот товар, с помощью которого Россия убивает своих соседей, сказал Олланд".
Десять лет спустя Крым считается краеугольным камнем кремлевской стратегии в отношении Украины и самой большой "красной линией" для Владимира Путина.
Между тем, Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что "война не закончится, пока Украина не освободит Крым".