Си Цзиньпин: "Наша цель - стабильные, здоровые и устойчивые отношения между Китаем и США"

By euronews

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе последней встречи с американским президентом Джо Байденом заявил, что китайско-американские отношения остаются неизменными после избрания Дональда Трампа следующим президентом.

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе последней встречи с американским президентом Джо Байденом заявил, что китайско-американские отношения остаются неизменными после избрания Дональда Трампа следующим президентом. Лидеры двух государств встретились на полях ежегодного саммита АТЭС в Перу.

"Цель Китая - стабильные, здоровые и устойчивые отношения между Китаем и США - остается неизменной", - заявил Си Цзиньпин в разговоре с Байденом. Он добавил, что стабильные отношения между Китаем и США имеют решающее значение не только для обеих стран, но и для "будущего и судьбы человечества".

В свою очередь, Байден приветствовал долгосрочное партнерство с Си Цзиньпином и признал, что они не всегда соглашались друг с другом в те десятилетия, что общались друг с другом. Он сказал, что они всегда были откровенны в своих коммуникациях, которые он назвал "жизненно важными". Американский президент добавил, что открытая коммуникация предотвращает недопонимание и не позволяет странам скатываться к конфликту.

Ряд американских СМИ ожидал, что Байден призовет Си использовать свое влияние на Ким Чен Ына, чтобы отговорить КНДР от дальнейшего усиления поддержки российской войны на Украине, но сообщений о таком разговоре не поступало.

В пятницу Байден, президент Южной Кореи Юн Сок Юль и премьер-министр Японии Сигэру Исиба осудили решение Кима отправить тысячи солдат для помощи России в войне с Украиной.

Ким Чен Ын и Владимир Путин во Владивостоке, иллюстрационное фото Alexander Zemlianichenko/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Байден назвал это "опасным и дестабилизирующим сотрудничеством". А в Белом доме выразили разочарование тем, что Пекин, на долю которого приходится большая часть торговли Северной Кореи, не делает больше для сдерживания Пхеньяна.

Существует некоторая неопределенность относительно того, как будут выглядеть отношения США и Китая при президенте Трампе, который в ходе предвыборной кампании обещал ввести 60%-ные пошлины на китайский импорт.

В поздравительном послании Трампу после его победы над вице-президентом Камалой Харрис Си призвал Вашингтон и Пекин урегулировать свои разногласия и наладить отношения в новую эпоху.

"В условиях крупной процветающей научно-технической революции ни разъединение, ни нарушение цепочки поставок не являются решением", - сказал в субботу Си на встрече с Байденом. Многие эксперты посчитали эти его слова адресованными Трампу.

"Только взаимное, выгодное сотрудничество может привести к общему развитию. «Маленький двор, высокий забор» - это не то, к чему должна стремиться крупная страна", - добавил председатель КНР.