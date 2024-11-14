Европарламент призвал принять меры против "теневого флота" России

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Это еще один призыв в борьбе с обходом западных санкций против России. Европейский парламент призывает ЕС и государства-члены принять меры против "призрачного флота", созданного Москвой.

В четверг (14 ноября) депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую ЕС принять меры против этих танкеров. Они призывают 27 государств-членов усилить контроль и инспекции с использованием беспилотников и спутников. Все суда, плавающие в европейских водах без известной страховки, должны быть наказаны, говорится в тексте.

Европарламентарии также призывают государства-члены запретить весь импорт российского ископаемого топлива, включая сжиженный природный газ (СПГ).

Обход западных санкций

Чтобы ограничить финансовые возможности России, а значит, и ее способность финансировать войну в Украине, ЕС и "Большая семерка" решили ограничить цены и поставки российской нефти в 2022 году. Предел установлен на уровне 60 долларов за баррель.

Чтобы продолжать продавать свое "черное золото" по высокой цене, Москва вложила около 9 млрд евро в фантомный флот, состоящий из старых судов, которым около 20 лет. Они находятся в плохом состоянии и не всегда застрахованы. Цель состоит в том, чтобы ограничить возможность отслеживания судов, которые могут ходить под иностранными флагами: Габона, Островов Кука, Панамы и Либерии.

Однако в этой системе нет ничего нового - другие страны, такие как Иран, Венесуэла и Северная Корея, уже прибегали к использованию "теневого флота". Но евродепутаты отмечают, что Москва выделяется масштабом и изощренностью своих операций.

Основными направлениями этих российских судов являются Индия, Китай и Турция. Затем нефть будет перерабатываться на месте, что позволит ей попасть в Европу в виде побочных продуктов и в обход санкций.

"Около 600 судов этого фантомного флота работают в основном в Балтийском и Черном морях", - поясняет евродепутат Раса Юкневичене (ЕНП).

По другим сообщениям, эта цифра составляет 1400 судов, что, по данным Киевской школы экономики, позволило бы экспортировать 70 % российской нефти морским путем.

Москва использует различные уловки, чтобы скрыться от радаров. Перевалка нефти осуществляется на различных судах в открытом море. В ходе этих операций нефть может быть смешана с другой, чтобы скрыть её точное происхождение. Спутниковые системы геолокации, известные как транспондеры автоматической идентификационной системы (AIS), также могут быть отключены, чтобы скрыть следы. Суда также могут передавать ложные данные, чтобы скрыться от наблюдения.

Все эти устройства угрожают безопасности на море и повышают риск столкновений и разливов нефти. В случае аварии от разлива нефти пострадают несколько европейских стран.

"Мы призываем запретить эти опасные перегрузки с судна на судно, а также выделить дополнительное финансирование на по возможности быстрое реагирование (в случае разлива нефти), потому что каждый день задержки будет стоить миллиарды евро", - настаивает евродепутат Мартиньш Стакис ("зеленые").

Европарламент также подчеркивает, что этот "фантомный флот" представляет угрозу для европейской безопасности. Он может быть использован в возможных гибридных операциях против интересов государства-члена.