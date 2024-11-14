By Euronews и AP

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Находящаяся в заключении белорусская оппозиционная активистка Мария Колесникова рассматривает возможность попросить авторитарного президента страны Александра Лукашенко о помиловании после более чем четырех лет, проведенных за решеткой. Об этом заявил ее отец Александр Колесников, который во вторник получил возможность навестить дочь в тюрьме под Гомелем, где 42-летняя активистка отбывает 11-летний срок. Эта встреча состоялась в тюремной больнице, а до этого семья и друзья ничего не знали о судьбе популярной и харизматичной женщины, которая стала символом сопротивления в Беларуси.

"Я наконец-то смог обнять ее", - рассказал Колесников агентству The Associated Press, добавив, что она „была в относительно нормальном состоянии“. Он сказал, что не может давать других комментариев, поскольку власти разрешили ему короткую встречу только при условии, что он не будет разглашать никаких других подробностей.

Колесников сказал, что они с дочерью обсуждали возможность обращения к Лукашенко с просьбой о помиловании.

"Она думает об этом", - сказал он.

"Я не могу в это поверить", - написала на своей странице в X сестра Марии Татьяна Хомич. Ранее она выстказывала опасения, что Колесникова не выживет.

В ноябре 2022 года Мария Колесникова была переведена в палату интенсивной терапии для проведения операции по поводу перфоративной язвы. Бывшие заключенные рассказали ее сестре Татьяне Хомич, что Колесникова ростом 5 футов 9 дюймов весила всего около 45 килограммов.

"Мы очень благодарны за разрешение на встречу и благодарны всем, кто причастен к этому", - сказала Хомич AP, выразив надежду, что власти позволят семье поддерживать контакт с Колесниковой.

Фотография Колесниковой, обнимающей своего отца, была опубликована Раманом Пратасевичем, бывшим оппозиционным журналистом, который после ареста стал сотрудничать с властями.

Лукашенко, претендующий на седьмой срок на выборах, назначенных на январь 2025 года, чтобы продлить свое более чем 30-летнее правление, с июля освободил 146 политических заключенных. Освобожденные имели проблемы со здоровьем, писали прошения о помиловании и говорили, что раскаиваются.

Ведущая белорусская правозащитная группа "Весна" утверждает, что в Беларуси насчитывается около 1300 политзаключенных, включая основателя организации, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого. По меньшей мере семь человек умерли за решеткой.

Мария Колесникова со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало, 30 июля 2020 года Sergei Grits/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Колесникова получила широкую известность в ходе предвыборной кампании и массовых протестов 2020 года. Еще более мощным символом неповиновения она стала, порвав свой паспорт на границе, когда власти пытались выдворить ее из Беларуси. Год спустя Колесникова была осуждена по обвинению в заговоре с целью захвата власти.

Правозащитники полагают, что разрешение Колесниковой увидеться с отцом может быть сигналом со стороны Лукашенко, что он открыт для диалога о политических заключенных и готов торговаться с Западом в преддверии январских выборов.