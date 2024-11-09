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Стена в Беларуси рухнет, как и Берлинская, считает лидер оппозиции

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетила столицу Германии по случаю 35-летия падения Берлинской стены, 08.11.24
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетила столицу Германии по случаю 35-летия падения Берлинской стены, 08.11.24 Авторское право Diana Resnik
Авторское право Diana Resnik
By Diana Resnik
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Светлана Тихановская посетила Берлин по случаю 35-летия падения Берлинской стены и рассказала Euronews о том, что нужно сделать, чтобы свергнуть диктатуру в Беларуси.

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Немцы отмечают 35-ю годовщину падения Берлинской стены, которая долгие годы разделяла город на восток и запад во времена холодной войны.

9 ноября 1989 года коммунистическая Восточная Германия открыла свои границы, впервые за десятилетия позволив гражданам свободно путешествовать на Запад.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Берлине рассказала Euronews о продолжающихся репрессиях в ее стране. По ее словам, для многих белорусских граждан падение Берлинской стены имеет особое значение.

Для белорусов Берлинская стена имеет очень важное символичное значение
Светлана Тихановская
лидер белорусской оппозиции

"Для белорусов Берлинская стена имеет очень важное символичное значение. Это то, что белорусы в какой-то степени переживают сейчас, - сказала Тихановская. - Стена отделяла Восточный Берлин от Западного, лучшую жизнь от худшей. То, что было физической стеной в Берлине, сейчас является политической стеной в Беларуси".

После падения Стены люди, которые были разлучены с родными и близкими более 28 лет, смогли воссоединиться, как и Германия, которая снова сделала Берлин своей столицей.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетила столицу Германии по случаю 35-летней годовщины падения Берлинской стены
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетила столицу Германии по случаю 35-летней годовщины падения Берлинской стеныФото: Диана Резник

"Берлинская стена не пала сама по себе"

Как и жители бывшей Восточной Германии, люди в Беларуси страдают от репрессий режима Александра Лукашенко, но остановить их могут только они сами, считает Тихановская.

"Берлинская стена не пала сама по себе, - подчеркнула она. - Немецкий народ ежедневно боролся за падение этой стены".

В свое время западные немцы помогали восточным бороться за свободу. Точно так же сегодня и белорусский народ нуждается в поддержке со стороны демократических стран мира, сказала Тихановская.

Я уверена, что стена в Беларуси рухнет
Светлана Тихановская
лидер белорусской оппозиции

"Я уверена, что стена в Беларуси рухнет. Конечно, это зависит не только от нас, белорусов, но и от глобальной солидарности, - подчеркивает политик. - Мы не можем разрушить эту политическую стену в одиночку. Нам нужны союзники. Нам нужна солидарность. Нам нужна помощь. Когда вы чувствуете солидарность, вы получаете вдохновение".

Светлана Тихановская в Берлине
Светлана Тихановская в БерлинеФото: Диана Резник

Роль западных демократий

Беларусь находится на переднем крае борьбы с диктатурой, но для того, чтобы политическая стена Лукашенко рухнула, Запад должен продолжать оказывать сильное давление на его диктатуру, считает Тихановская.

Помочь белорусскому народу на его трудном пути к свободе означает призвать виновных к ответу, заявила она: "Люди в Беларуси должны чувствовать, что все преступления не останутся безнаказанными".

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Многие граждане Беларуси пытались отстоять свободу в 2020 году, когда протестовали против фальсификации результатов выборов, в результате которой Лукашенко остался у власти. Их жестоко избивала милиция, бросали в тюрьмы, а некоторым пришлось бежать из страны.

"Берлинская стена, как и режим Лукашенко, не рухнула сама собой, - говорит Тихановская. - Для этого потребовалась кропотливая работа многих и многих людей того времени".

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