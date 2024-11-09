Светлана Тихановская посетила Берлин по случаю 35-летия падения Берлинской стены и рассказала Euronews о том, что нужно сделать, чтобы свергнуть диктатуру в Беларуси.
Немцы отмечают 35-ю годовщину падения Берлинской стены, которая долгие годы разделяла город на восток и запад во времена холодной войны.
9 ноября 1989 года коммунистическая Восточная Германия открыла свои границы, впервые за десятилетия позволив гражданам свободно путешествовать на Запад.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Берлине рассказала Euronews о продолжающихся репрессиях в ее стране. По ее словам, для многих белорусских граждан падение Берлинской стены имеет особое значение.
"Для белорусов Берлинская стена имеет очень важное символичное значение. Это то, что белорусы в какой-то степени переживают сейчас, - сказала Тихановская. - Стена отделяла Восточный Берлин от Западного, лучшую жизнь от худшей. То, что было физической стеной в Берлине, сейчас является политической стеной в Беларуси".
После падения Стены люди, которые были разлучены с родными и близкими более 28 лет, смогли воссоединиться, как и Германия, которая снова сделала Берлин своей столицей.
"Берлинская стена не пала сама по себе"
Как и жители бывшей Восточной Германии, люди в Беларуси страдают от репрессий режима Александра Лукашенко, но остановить их могут только они сами, считает Тихановская.
"Берлинская стена не пала сама по себе, - подчеркнула она. - Немецкий народ ежедневно боролся за падение этой стены".
В свое время западные немцы помогали восточным бороться за свободу. Точно так же сегодня и белорусский народ нуждается в поддержке со стороны демократических стран мира, сказала Тихановская.
"Я уверена, что стена в Беларуси рухнет. Конечно, это зависит не только от нас, белорусов, но и от глобальной солидарности, - подчеркивает политик. - Мы не можем разрушить эту политическую стену в одиночку. Нам нужны союзники. Нам нужна солидарность. Нам нужна помощь. Когда вы чувствуете солидарность, вы получаете вдохновение".
Роль западных демократий
Беларусь находится на переднем крае борьбы с диктатурой, но для того, чтобы политическая стена Лукашенко рухнула, Запад должен продолжать оказывать сильное давление на его диктатуру, считает Тихановская.
Помочь белорусскому народу на его трудном пути к свободе означает призвать виновных к ответу, заявила она: "Люди в Беларуси должны чувствовать, что все преступления не останутся безнаказанными".
Многие граждане Беларуси пытались отстоять свободу в 2020 году, когда протестовали против фальсификации результатов выборов, в результате которой Лукашенко остался у власти. Их жестоко избивала милиция, бросали в тюрьмы, а некоторым пришлось бежать из страны.
"Берлинская стена, как и режим Лукашенко, не рухнула сама собой, - говорит Тихановская. - Для этого потребовалась кропотливая работа многих и многих людей того времени".