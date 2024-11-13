Глава Англиканской Церкви уходит, так как, похоже, покрывал насильника

By Euronews и AP

РЕКЛАМА

Глава Англиканской церкви, Джастин Уэлби покидает свой пост на фоне скандала о случаях сексуального насилия в христианских летних лагерях, о которых, считается, он знал, но молчал. "Считаю, что уход в отставку отвечает интересам церкви Англии, которую я очень люблю и которой имею честь служить", - говорится в заявлении Уэлби.

О насильнике - волонтере христианской организации Джоне Смайте - написала группа расследователей, обнародовавшая на днях доклад о сексуальных злоупотреблений в отношении детей. Смайт, сообщают авторы, подвергал насилию мальчиков и молодых мужчин, от его действий могли пострадать свыше ста человек. Он умер в 2018 году, так и не понеся наказания...

Отставки Уэлби добивался и британец Эндрю Морс, ставший жертвой Смайта в юности. Он утверждал, что Уэлби мог наказать насильника еще в 2013 году, когда только вступил в должность архиепископа Кентерберийского, но предпочел замалчивать преступления.

Уэлби, бывший нефтяник, покинувший бизнес ради церкви, считался опытным посредником в конфликтах общин в Африке. Он старался объединить Англиканское сообщество, раздираемое противоречиями в отношении прав геев и места женщины в церкви.