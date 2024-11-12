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СМИ: Трамп назначит сторонников жёсткой линии Рубио и Уолтца в Госдеп и советником по безопасности

Вновь избранный президенрт США Дональд Трамп с сенатором от Флориды Марко Рубио, 4 ноября 2024 г.
Вновь избранный президенрт США Дональд Трамп с сенатором от Флориды Марко Рубио, 4 ноября 2024 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster
Опубликовано
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Вновь избранный 47-й президент США решил назначить Марко Рубио и Майка Уолтца госсекретарем и советником по национальной безопасности, сообщают местные СМИ. Выбор обоих кандидатов свидетельствуют о внешнеполитических приоритетах Трампа, отмечают обозреватели.

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Вновь избранный 47-й президент США решил назначить Марко Рубио и Майка Уолтца госсекретарем и советником по национальной безопасности соответственно. Не исключено при этом, что Дональд Трамп может изменить свое решение в последнюю минуту, отмечают наблюдатели.

По их мнению, выбор обоих кандидатов свидетельствуют о внешнеполитических приоритетах Трампа, поскольку они известны тем, что считают необходимым для США обратить взор внутрь страны и критикуют европейские страны за недостаточные расходы на оборону, особенно в рамках НАТО.

Рубио, в частности, утверждал, что европейские страны должны "взять на себя инициативу", когда речь идет об обороне континента. "Германия, Франция и Великобритания более чем способны определять свои отношения с воюющей на востоке страной, обладающей ядерным оружием", - написал Рубио в журнале American Conservative в прошлом году.

В других изданиях он пропагандирует не менее жёсткий подход к Ирану, Китаю и Кубе. Когда речь заходит о Пекине, Рубио вот уже много лет выступает за более тщательную проверку его влияния на американские технологии, призывая Министерство финансов начать проверку китайского приложения для социальных сетей TikTok.

В докладе, написанном в сентябре, Рубио назвал Китай "самым мощным противником, с которым США сталкивались на протяжении своего существования". Китай, в свою очередь, ввёл санкции против Рубио в прошлом году.

По поводу Украины он заявил, что, хотя он поддерживает страну, которая все еще борется против полномасштабного вторжения России, нынешний конфликт между Москвой и Киевом должен быть доведен "до конца".

Что касается ближневосточного кризиса, Рубио решительно поддержал Израиль, назвав боевиков ХАМАС "злобными животными" и обвинив американских чиновников, выступающих за прекращение огня в Газе, в подчинении.

В апреле Рубио проголосовал против законопроекта о помощи Израилю, Украине и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов (89,4 миллиарда евро). Текст, правда, несмотря на его сопротивление получил поддержку подавляющего большинства в Сенате.

Рубио заявил тогда, что в принципе поддерживает помощь, но не будет голосовать за законопроект, поскольку США не делают достаточно для борьбы с внутренними проблемами, такими как инвестиции в безопасность границ. По мнению обозревателей, это свидетельствует, что он, как и Трамп, поддерживает дальнейшую изоляционистскую политику США.

Другой предполагаемый кандидат Трампа, конгрессмен-республиканец Майк Уолтц также резко высказывается в адрес Китая и скептически относится к выполнению европейскими союзниками оборонных целей НАТО.

Уолтц назвал "жалким" тот факт, что менее половины союзников по НАТО выполнили планы по расходам на оборону. Как и вновь избранный президент, он поставил под сомнение бессрочный характер поддержки, оказываемой США Украине.

В апреле Уолтц заявил, что над НАТО довлеет "тирания заниженных ожиданий", и открыто спросил, является ли устойчивой ситуация, когда США предоставляют альянсу большую часть вооружений?

Майк Уолц, республиканец от штата Флорида, выступает на предвыборном митинге в Тампе, 29 октября 2020 г.
Майк Уолц, республиканец от штата Флорида, выступает на предвыборном митинге в Тампе, 29 октября 2020 г.Chris O'Meara/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Что касается Украины, то ранее Уолтц поддерживал Байдена в вопросе предоставления оружия воюющей стране, но теперь всё больше перенимает подход Трампа и задается вопросом, почему другие страны не делают достаточно, чтобы противостоять России и укреплять свою оборону.

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Уолтц назвал Китай одним из крупнейших лидеров за рубежом и предупредил США, что они должны быть готовы к войне в регионе.

Отставной офицер спецназа ранее выступал за дальнейшее присутствие американских войск в Афганистане и, будучи неоднократно командированным в эту страну, весьма критически оценил решение действующего президента Джо Байдена вывести войска из этой страны.

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