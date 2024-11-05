Миллионы американцев живут за границей. Почему большинство из них не голосует?

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Большинство аналитиков согласны: победителя президентских выборов могут определить буквально несколько тысяч голосов, на это указывают последние перед голосованием соцопросы. В таком полном неизвестности контексте потенциальное влияние на исход голосования одной группы американских избирателей привлекает пристальное внимание.

По данным Министерства обороны, до 2,8 млн американцев, не считая военнослужащих, имеют право проголосовать за рубежом. Если они проживают в семи так называемых swing states (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин), эти избиратели могут повлиять на исход выборов, убеждены ряд обозревателей.

По оценкам некоторых организаций, число американских избирателей за рубежом еще больше. Как сообщил Euronews представитель Министерства обороны США, в 2020 году за рубежом голосовали более 224 000 граждан. Явка среди этой группы американских избирателей составила 7,8 %, что гораздо ниже среднего показателя в 66 % на последних президентских выборах.

"Высокий уровень мотивации" среди американских избирателей за рубежом

Джеймс МакКанн, профессор политологии из Университета Пердью в Индиане, изучал американских избирателей, живущих в Канаде и Мексике. Он говорит, что те по-прежнему настроены голосовать и интересуются американской политикой.

"Даже если вы живете за пределами США 10, 20 или 30 лет, у вас сохраняется неплохой уровень мотивации и интереса", - сказал Маккэнн в интервью Euronews.

"Когда вас спрашивают, насколько внимательно вы следите за политикой в США, волнуют ли вас выборы? Я уверен, что многие избиратели за рубежом ответят, что им это интересно", - сказал он.

В целом граждане США за границей обладают достаточными ресурсами, у них есть возможность найти способ проголосовать. Одна из проблем заключается в том, что политические партии не вкладывают столько средств в голосование за рубежом, только Демократическая партия имеет отделение за границей.

"Препятствием для организации за рубежом является то, что это требует гораздо больше организационных усилий", - говорит МакКанн.

София, 30-летняя менеджер из Берлина, рассказала Euronews, что её голос способен изменить ситуацию в её родном штате Флорида и Америке в целом.

"Я не в восторге от Камалы Харрис, но думаю, что она определенно будет лучше Трампа, и еще я думаю, что это хорошо, что она один из немногих кандидатов, которым не за 70", - сказала София, добавив, что ее особенно волнует вопрос доступа к абортам.

A doctor wears a button on his scrubs in support of Florida's Amendment 4, which would enshrine abortion rights in the state. Rebecca Blackwell/AP Photo

Во Флориде в бюллетень для голосования внесена гражданская инициатива, запрещающая правительству ограничивать доступ к абортам, поэтому София убедилась, что зарегистрирована именно там, чтобы принять участие в голосовании.

Вопрос об абортах - это вопрос "жизни и смерти", - сказала она. "Поэтому, когда я думаю о том, как буду голосовать, я в большей степени беспокоюсь о людях в моем родном штате, которые вынуждены ездить далеко, чтобы получить медицинскую помощь", - добавила она.

"Нет единого списка тех, кто живет за пределами США"

Шэрон Манитта, пресс-секретарь Демократической партии за рубежом, базирующаяся в Великобритании, сказала, что достучаться до избирателей за границей сложно, потому что "нет единого списка тех, кто живет за пределами США".

"Мы каждый раз делаем всё возможное, чтобы найти американцев", которые могут голосовать за рубежом,включая работу с соцсетями, прессой и даже посещение фермерских рынков, добавила она.

Одно из "самых больших препятствий" - то, что люди иногда не знают, что у них есть право голосовать и как для этого зарегистрироваться. Штаб демократов за рубежом постарался сделать информацию более доступной, хотя в каждом штате действуют свои правила.

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Candidates for president and vice president of the United States are seen on part of a mail-in election ballot in New York on Sunday, Nov. 3, 2024. Patrick Sison/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Кандидаты также обращаются к американским избирателям за рубежом. В прошлом месяце кандидат от демократов Камала Харрис в специальном письме заявила, что признает "уникальные проблемы" американцев за рубежом, включая доступ к консульским и финансовым услугам.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп тогда же в видеообращении к избирателям за рубежом заявил, что отменит для них двойное налогообложение. У республиканцев нет партийного отделения за рубежом, но есть организация, координирующая политические действия.

Как голосование за рубежом может повлиять на исход выборов ?

Учитывая, что Харрис и Трамп идут ноздря в ноздрю, по результатам соцопросов в "колеблющихся" штатах, ожидается, что разница между ними будет незначительной.

"Даже если явка за рубежом окажется низкой: 10, 12 или 15%, - она превысит предыдущие показатели. В любом случае, это довольно мало по сравнению с материковой частью США. Как бы то ни было, в зависимости от того, где будут поданы голоса, даже несколько тысяч проголосовавших из-за рубежа могут оказать существенное влияние", - сказал Euronews Джеймс Макканн.

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"Вполне возможно, что эта группа, как и многие другие небольшие группы избирателей, сможет изменить ситуацию", - заключил он.