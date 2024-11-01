Дженнифер Лопес о выборах в США: "Мне нравятся голливудские концовки"

Последние предвыборные митинги Дональда Трампа и Камалы Харрис в колеблющихся западных штатах. Кандидат от республиканцев предрек себе "величайшую победу", в то время как Харрис позвала на помощь очередную звезду шоу-бизнеса - на этот раз Дженнифер Лопес
Дональд Трамп и Камала Харрис провели предвыборную кампанию на западе США, в том числе в ключевых колеблющиеся штатах Аризона и Невада.
В пятницу на сцене в Аризоне Трамп появился вместе с консервативным журналистом Такером Карлсоном и заявил, что лидирует в предвыборной гонке.
Кандидат от республиканцев и бывший президент США считает, что его ждет величайшая победа.
Выступление Трампа в Глендейле последовало за митингами в Нью-Мексико и Неваде, где собрались тысячи его сторонников.
Тем временем Камала Харрис провела свою кампанию в Лас-Вегасе. Кандидат от демократов призвала избирателей проголосовать за нее и высказаться за инициативу о праве на аборт в конституции штата Невада.
Харрис активно прибегает к поддержке звезд шоу-бизнеса. Так, в Лас-Вегасе к ней на сцене присоединилась певица Дженнифер Лопес.
5 ноября особое внимание будет приковано к семи колеблющимся штатам: Аризоне, Висконсину, Джорджии, Северной Каролине, Мичигану, Неваде и Пенсильвании.
К пятнице, на выборах проголосовали уже более 65 миллионов американцев.