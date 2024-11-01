Дженнифер Лопес о выборах в США: "Мне нравятся голливудские концовки"

By Euronews

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Дональд Трамп и Камала Харрис провели предвыборную кампанию на западе США, в том числе в ключевых колеблющиеся штатах Аризона и Невада.

В пятницу на сцене в Аризоне Трамп появился вместе с консервативным журналистом Такером Карлсоном и заявил, что лидирует в предвыборной гонке.

Кандидат от республиканцев и бывший президент США считает, что его ждет величайшая победа.

Я думаю, что это будет одна из величайших побед всех времен. Нас ждут захватывающие события. Нас ждут захватывающие события Дональд Трамп кандидат от республиканцев

Выступление Трампа в Глендейле последовало за митингами в Нью-Мексико и Неваде, где собрались тысячи его сторонников.

Тем временем Камала Харрис провела свою кампанию в Лас-Вегасе. Кандидат от демократов призвала избирателей проголосовать за нее и высказаться за инициативу о праве на аборт в конституции штата Невада.

Нам нужно работать. Но нам нравится тяжелая работа. Тяжелая работа - это хорошая работа. Тяжелая работа - это радостная работа. И не сомневайтесь, мы победим! Камала Харрис кандидат от демократов

Харрис активно прибегает к поддержке звезд шоу-бизнеса. Так, в Лас-Вегасе к ней на сцене присоединилась певица Дженнифер Лопес.

Я актриса и артистка, и мне нравятся голливудские концовки. Мне нравится, когда побеждает хороший парень или, в данном случае, хорошая девушка Дженнифер Лопес певица

5 ноября особое внимание будет приковано к семи колеблющимся штатам: Аризоне, Висконсину, Джорджии, Северной Каролине, Мичигану, Неваде и Пенсильвании.

К пятнице, на выборах проголосовали уже более 65 миллионов американцев.