Выборы в США: "мусорный скандал", битва за колеблющиеся штаты и латиноамериканский электорат

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Выступая в колеблющихся штатах, главные соперники в битве за Белый дом вновь обвинили друг друга в сеянии раздора между американцами.

Новые обороты набирает скандал вокруг фразы Джо Байдена о "мусоре", которую сторонники Трампа приняли на свой счёт.

Камала Харрис попыталась дистанцироваться от комментариев действующего президента и заявила, что "категорически не согласна с любой критикой людей на основании того, за кого они голосуют".

Пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер открестилась от этих слов, утверждая, что глава государства не называл избирателей Трампа "отбросами", а лишь указывал на "риторику ненависти", в частности, на сравнение Пуэрто-Рико с "плавучим островом мусора", прозвучавшее на разогреве перед митингом кандидата-республиканца в "Мэдисон-сквер-гардене".

"В отличие от Дональда Трампа, я не считаю людей, которые не согласны со мной, врагами. Он хочет посадить их в тюрьму. Я предоставлю им место за столом", – заявила на этой неделе Харрис.

"Если его изберут, то в первый же день Дональд Трамп войдет в [Овальный] кабинет со списком врагов. Когда меня изберут, я войду туда со списком дел", – добавила она на встрече с избирателями в Северной Каролине.

"Я люблю Пуэрто-Рико"

При этом "мусорный" скандал не утихает.

В городе Грин-Бей, штат Висконсин, Дональд Трамп появился перед журналистами в кабине мусоровоза, украшенного символикой своей кампании.

"Джо Байдену должно быть стыдно за себя, если он вообще понимает, что творит. И ей [Харрис] должно быть стыдно, потому что она не должна была позволять ему это делать. Она – вице-президент. Но я предполагаю, что она работает за президента. Она не должна была этого допускать. Надеюсь, вам понравился мой мусоровоз", – сказал миллиардер.

"Троллинг уровня "бог", – заявил Илон Маск, неизменно поддерживающий Трампа на протяжении его кампании.

Ранее он также заявил: "Я люблю Пуэрто-Рико, а Пуэрто-Рико любит меня".

На четверг Дональд Трамп запланировал встречу с консервативным комментатором Такером Карлсоном в Аризоне и митинг в соседней Неваде. Он также отправится в Нью-Мексико, где, согласно опросам, лидирует его соперница.

Камалу Харрис в четверг ждут в Лас-Вегасе, там она появится на сцене вместе со звездой пуэрториканского происхождения Дженнифер Лопес.

Вице-президент также примет участие в митинге в Финиксе, штат Аризона, где выступит группа Tigres del Norte, очень популярная среди мексиканской диаспоры.

Основной день голосования на выборах 2024 года – 5 ноября, но более 50 миллионов американских избирателей уже проголосовали досрочно. В этот раз и республиканцы, и демократы призывают своих сторонников проголосовать как можно раньше.