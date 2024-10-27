By Euronews и AP

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Десятки тысяч демонстрантов вышли в субботу на улицы семи итальянских городов, призывая к немедленному прекращению всех глобальных конфликтов.

Манифестации состоялись в Риме, Турине, Милане, Флоренции, Бари, Палермо и Кальяри при поддержке сотен ассоциаций, выступающих за мир, разоружение и права человека.

Как пояснили организаторы, марши были организованы в ответ на войну в Украине, эскалацию насилия на Ближнем Востоке и распространяющиеся по всему миру конфликты, свидетельствующие об уменьшении роли Организации Объединенных Наций.

В Риме несколько тысяч человек прошли, размахивая гигантским радужным флагом, перед Колизеем. Участники акции несли транспаранты: “Давайте прекратим войны. Настало время мира!” и "Остановите геноцид".

Война в Украине продолжается уже много лет... Погибло много украинцев и русских, много солдат и много детей. То же самое происходит в Газе, в Израиле, в Ливане Даниэла Феррачи член Всеобщей итальянской конфедерации труда

Войны никогда не решают проблемы. Война порождает новые войны, оружие порождает еще больше оружия. Мы должны выбрать путь переговоров, прекращения огня и дипломатии. Мы должны следовать по пути Организации Объединенных Наций. Таково послание с этой площади! Джулио Маркон организатор мирной демонстрации в Риме

Мы не можем пассивно наблюдать за происходящим... Наше самое настоятельное требование - прекратить огонь, чтобы позволить правительствам провести настоящую мирную конференцию, потому что баланс сил в новом мире не может быть установлен войнами Маурицио Ландини лидер Всеобщей итальянской конфедерации труда

В итальянской столице в манифестации приняли участие до 10 000 человек, по официальным данным. Демонстрация была организована Итальянской сетью по разоружению, Всеобщей итальянской конфедерацией труда (CGIL), оппозиционными левоцентристскими партиями, благотворительной организацией "Врачи войны", выступающими за мир асоциациями.

Многие из её участников крайне обеспокоены большим числом мирных жителей, погибших в войнах в Украине и в Газе. Они призвали итальянское правительство и международное сообщество организовать проведение мирной конференции под руководством ООН.