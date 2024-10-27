Десятки тысяч демонстрантов вышли в субботу на улицы семи итальянских городов, призывая к немедленному прекращению всех глобальных конфликтов. Марши были организованы в ответ на войну в Украине и эскалацию насилия на Ближнем Востоке, свидетельствующие об уменьшении роли ООН.
Десятки тысяч демонстрантов вышли в субботу на улицы семи итальянских городов, призывая к немедленному прекращению всех глобальных конфликтов.
Манифестации состоялись в Риме, Турине, Милане, Флоренции, Бари, Палермо и Кальяри при поддержке сотен ассоциаций, выступающих за мир, разоружение и права человека.
Как пояснили организаторы, марши были организованы в ответ на войну в Украине, эскалацию насилия на Ближнем Востоке и распространяющиеся по всему миру конфликты, свидетельствующие об уменьшении роли Организации Объединенных Наций.
В Риме несколько тысяч человек прошли, размахивая гигантским радужным флагом, перед Колизеем. Участники акции несли транспаранты: “Давайте прекратим войны. Настало время мира!” и "Остановите геноцид".
В итальянской столице в манифестации приняли участие до 10 000 человек, по официальным данным. Демонстрация была организована Итальянской сетью по разоружению, Всеобщей итальянской конфедерацией труда (CGIL), оппозиционными левоцентристскими партиями, благотворительной организацией "Врачи войны", выступающими за мир асоциациями.
Многие из её участников крайне обеспокоены большим числом мирных жителей, погибших в войнах в Украине и в Газе. Они призвали итальянское правительство и международное сообщество организовать проведение мирной конференции под руководством ООН.