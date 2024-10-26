Удары РФ по Киеву и Днепру: жертвы и попадание БПЛА в многоэтажку

By Euronews

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По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате попадания российского беспилотника в 25-этажный жилой дом в Киеве, сообщают местные власти.

В результате удара пострадали квартиры с 17 по 21 этажи. Возникший в одной из них пожар был потушен, но поисково-спасательная операция продолжается, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, жертвой стала 15-летняя девочка. Около 100 жильцов дома были эвакуированы.

"В жилом доме в Соломянском районе повреждены квартиры с 17-го по 21-й этажи", - написал в Telegram глава военной администрации украинской столицы Сергей Попко, - "На 20-м этаже горели квартиры".

Кроме столицы российской ракетной атаке подвергся и Днепр — погибли как минимум пять человек, более 20 получили ранения.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один из них разрушен и еще один - аварийный.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью Россия выпустила по Украине порядка 100 дронов и ракет - около половины из них были сбиты средствами ПВО.