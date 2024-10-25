Видео. Российская армия обстреляла Херсон, ранены два человека

В пятницу Минобороны РФ опубликовало видеозаписи "уничтожения опорного пункта ВСУ на Купянском направлении" и "работы расчета РСЗО "Град" одной из гвардейских артбригад, сообщив в сводке за неделю о захвате нескольких населенных пунктов в Донецкой области и уничтожении бронетехники "производства стран НАТО".

Утром в пятницу российская армия вновь обстреляла Херсон.

Как сообщили в городской администрации, под ударом оказался центр города. Один из снарядов попал в жилой дом. Ранения получили два человека, пенсионеры, находившиеся в своей квартире.

"У женщины - осколочные ранения ног, у мужчины – контузия и черепно-мозговая травма", - написал в телеграм-канале глава Херсонской горадминистрации Роман Мрочко.

Пострадавшие рассказали, что едва избежали смерти. На видеозаписи, сделанной в их доме после обстрела, заметны серьезные разрушения.