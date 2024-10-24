Воздушный шар с мусором и листовками из КНДР лопнул над президентским комплексом в Сеуле

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Новая провокация с воздуха: северокорейцы запустили в сторону Сеула воздушные шары с мусором. Один из них упал на территории президентского комплекса, сообщили власти Южной Кореи на фоне нового витка напряжённости в отношениях между двумя странами.

Шар лопнул в воздухе, разбросав мусор и пропагандистские листовки. Содержимое "посылки" с севера "не представляло опасности", сообщил мировым агентствам источник в службе безопасности президента Юн Сок Ёля.

Неизвестно, находился ли в этот момент глава государства на территории комплекса. В четверг у него состоялись переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой. На этой встрече южнокорейский лидер заявил, что его страна "не останется безучастной" перед лицом размещения северокорейских солдат в России. По его словам, развёртывание войск является "провокацией, которая угрожает глобальной безопасности за пределами Корейского полуострова".

Южная Корея "изучит" возможность поставок оружия в Украину, добавил Юн Сок Ёль.

Психологическая война

Очередной инцидент вызвал опасения по поводу уязвимости ключевых объектов Южной Кореи.

С конца мая Северная Корея отправила в воздушное пространство Южной Кореи тысячи воздушных шаров с пластиковыми и бумажными отходами, что стало возвращением к психологической тактике времён холодной войны.

24 июля шар с мусором уже падал на территории президентского комплекса. Как и в этот раз, опасных для здоровья веществ в мешках не было.

В ответ на это Сеул включил громкоговорители на границе и возобновил трансляцию мировых новостей и музыки. Частные лица также запускали в сторону Севера воздушные шары с рисом, лекарствами и пропагандой.

Корейская "Мария-Антуанетта"

Внимание южнокорейских СМИ привлекли пропагандистские листовки, где, помимо выпадов против президента Юн Сок Ёля, впервые критиковалась его жена Ким Кон Хи.

В них содержались графические сообщения, обвиняющие руководство Республики Корея в "неудачах", из-за которых народ "живёт в отчаянии", и описывающие президентскую чету как "аморальную и психически неуравновешенную".

В газетах были опубликованы фотографии некоторых листовок, в которых первая леди описывается как "Мария-Антуанетта наших дней". В частности, пропагандисты КНДР осуждают её за "любовь" к дорогим модным брендам.

В другой листовке перечислялись цены на аксессуары, которые Ким якобы носила во время визитов в зарубежные страны – 46 154 доллара за ожерелье, 11 538 долларов за браслет и 20 000 долларов за брошь – с фразой "Знаете ли вы?".

Нехитрая технология

Служба безопасности президента Южной Кореи пока не подтвердила эти сообщения, но Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил призвал КНДР прекратить "распространять клевету".

Солдаты армии Южной Кореи собирают мусор, предположительно запущенный с Севера. Lim Sun-suk/AP

Успех северокорейской акции предопределяет направление и скорость ветра.

"Главное – запустить шары в большом количестве и поднять на нужную высоту – отмечает Ли Чун Гын, почётный научный сотрудник южнокорейского Института науки и технологической политики.

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"Хотя некоторые СМИ утверждают, что "точность" запусков воздушных шаров повысилась, это не потому, что их оснастили какой-то системой наведения, а скорее потому, что сейчас сезон, когда ветры дуют в южном направлении", – добавил он.