Под больницей в Бейруте обнаружен бункер "Хезболлах" с миллионами долларов - ЦАХАЛ

By Euronews

Израиль обвиняет Тегеран в отправке денег "Хезболлах" через иранское посольство в Бейруте. ЦАХАЛ утверждает, что обнаружил бункер группировки с миллионами долларов и золотыми слитками.

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Израильская разведка обнаружила в Ливане бункер убитого ранее лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Укрепленный объект расположен под зданием одной из больниц на юге Бейрута. В помещении, приспособленном для длительного пребывания, как утверждается, хранятся сотни миллионов долларов и золотые слитки.

В армии также заявляют, что Тегеран самолетами отправлял деньги в иранское посольство в Бейруте для передачи средств группировке "Хезболлах".

Даниэль Хагари, пресс-секретарь ЦАХАЛ: "Финансовая структура "Хезболлах" основана на двух основных источниках дохода. Деньги от иранского режима и деньги от ливанского народа. Иранские силы "Аль-Кудс" переводят деньги "Хезболлах" от иранской нефти, продаваемой в Сирии. Иран также отправляет чемоданы с наличными и золотом самолетами в иранское посольство в Бейруте, а затем деньги напрямую идут "Хезболлах".

Хагари отметил, что ВВС Израиля пока не намерены наносить удар по больнице, где был обнаружен бункер. Двадцатого октября израильская армия информировала о предстоящей волне атак на финансовые объекты "Хезболлах".

В понедельник ЦАХАЛ нанес авиаудары по зданиям компании (Al-Qard Al-Hassan) в южной части Бейрута. Израильская армия заявила, что эта компания финансирует террористические операции "Хезболлах".