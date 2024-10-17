Испания против идеи создания центров содержания мигрантов в третьих странах

By Javier Garcia

РЕКЛАМА

Иммиграция - главная тема проходящего в Брюсселе саммита Европейского союза.

Правительство Педро Санчеса привезло в столицу блока «нет» в чемодане.

Испания однозначно высказалась против предложения о создании центров содержания мигрантов в третьих странах за пределами границ Евросоюза для передачи туда тех людей, которые нелегально проникли на территорию блока.

Предложение, выдвинутое итальянским правительством Мелони, а теперь положенное на стол Европейской комиссии, пользуется поддержкой большинства стран-членов.

Но это предложение не нашло отклика в правительстве Санчеса, которое через своего представителя Пилар Алегриа уже заверило, что позиция Испании по-прежнему заключается в гуманитарном и солидарном применении Пакта о миграции и предоставлении убежища в Европе.

И это несмотря на то, что Испания, одна из стран, через которые проходит один из главных маршрутов миграции из Африки в Европу, уже несколько месяцев переживает серьезный миграционный кризис, который вынудил правительство организовывать временные центры размещения беженцев в отелях по всей территории страны.

По данным Центра исследований общественного мнения (CIS), этим летом нелегальная миграция стала главной проблемой, которая беспокоит испанцев. Об этом заявил каждый третий респондент. Всего два месяца назад она была лишь на четвертом месте.