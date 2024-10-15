Миротворцы ООН останутся на своих позициях в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повторил свой призыв к миротворцам ООН "временно покинуть зону боевых действий". Он назвал обвинения в том, что Израиль преднамеренно атаковал UNIFIL "абсолютно ложными".

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Миротворцы UNIFIL останутся на своих позициях в Ливане, несмотря на призывы Израиля их передислоцировать, на фоне боевых действий между ЦАХАЛ и "Хезболлах". Об этом заявил глава миротворческого контингента ООН.

С первого октября - начала израильской наземной операции в Ливане - позиции UNIFIL неоднократно оказывались под обстрелом ЦАХАЛ. В ходе инцидентов пострадали миротворцы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньями Нетаньяху прокомментировал сообщения об атаке на силы UNIFIL на юге Ливана.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:"Обвинение в том, что Израиль преднамеренно атаковал персонал UNIFIL, полностью ложно. Все с точностью до наоборот. Израиль неоднократно просил UNIFIL уйти подальше от опасности. Он неоднократно просил их временно покинуть зону боевых действий, которая находится в непосредственной близости от границы Израиля с Ливаном."

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что атаки ЦАХАЛ на миротворцев ООН "могут быть расценены как военное преступление".

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсекретаря ООН:"Нападения на миротворцев являются нарушением международного права, включая международное гуманитарное право, и могут представлять собой военное преступление. Он (Гутерриш) призвал все стороны, включая Армию обороны Израиля, воздержаться от любых действий, которые подвергают риску наших миротворцев".

Совбез ООН вновь заявил о своей поддержке UNIFIL в обеспечении региональной безопасности, и выступил за дальнейшее присутствие миссии на юге Ливана. В заявлении содержится призыв ко всем сторонам конфликта уважать безопасность личного состава Временных сил ООН в Ливане.