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Израиль ударил по христианскому северу Ливана: более 20 погибших

Разбор завалов на месте авиаудара, Айту, север Ливана, 14 октября 2024 года (скриншот).
Разбор завалов на месте авиаудара, Айту, север Ливана, 14 октября 2024 года (скриншот). Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Alexander Kazakevich
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Это первый случай, когда объектом атаки ЦАХАЛ стала деревня с преимущественно христианским населением с тех пор, как 23 сентября исламисты "Хезболлах" и Израиль вступили в открытую войну.

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Число погибших в результате первого за год израильского удара по северному Ливану возросло до 21, сообщает ливанский Минздрав. Ещё восемь человек получили ранения.

Ранее было известно о 18 жертвах и 4 пострадавших в деревне Айту на севере страны, где проживает большинство христиан. Такие данные предоставил Ливанский Красный Крест.

До сих пор основной упор операций ЦАХАЛ в Ливане делался на юг страны, долину Бекаа на востоке и южные пригороды Бейрута, где обосновалась радикальная шиитская группировка "Хезболлах".

Удар по деревне, расположенной почти в 100 км к северу от Бейрута, – далеко от основных зон влияния "Хезболлах" – пришёлся на многоквартирный дом, который сдавался в аренду переселенцам с юга, сообщил Reuters мэр Джозеф Трейд. По сообщениям, здание разрушено.

Израильские военные не дали немедленных комментариев.

The Times of Israel пишет, что целью удара мог быть высокопоставленный член "Хезболлах".

"Удар был нанесён сразу после того, как к зданию подъехала машина", – сообщил агентству "Франс-Пресс" сотрудник службы безопасности на условиях анонимности.

Новые жертвы в секторе Газа

В секторе Газа в результате израильской бомбардировки больничного комплекса "Мучеников Аль-Аксы" в Дейр-эль-Балахе, пламя охватило палатки с беженцами. Погибли по меньшей мере четыре человека, десятки пострадали.

В ЦАХАЛ заявили, что целью удара был командный центр ХАМАС, расположенный на территории больницы.

Ещё один удар пришелся на центр раздачи гуманитарной помощи в лагере Джебалия, на севере анклава, в результате чего, по данным палестинских медицинских источников, были убиты как минимум десять человек.

В понедельник подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы обновил сводки жертв с октября 2023 года, в которых значатся 42 289 человек. При этом не делается различий между мирными жителями и боевиками.

Сирены в центральных районах Израиля

В понедельник днём в центральных городах Израиля, включая Тель-Авив, прозвучали сирены "из-за снарядов, выпущенных из Ливана", заявили в ЦАХАЛ. Жители ряда районов укрывались в убежищах.

По словам военных, все воздушные цели были перехвачены. Сообщений о пострадавших не поступало.

В Тель-Авиве ведутся поиски обломков ракет, добавили в полиции.

Новый обстрел произошёл через день после того, как в результате атаки беспилотника "Хезболлах" на армейскую базу в окрестностях Хайфы погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ.

Дополнительные источники • AP, Reuters, The Times of Israel

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