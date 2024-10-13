By Euronews и AP, EBU

UNIFIL обвинили израильскую армию в разрушении танком ворот базы. Ранее Нетаньяху обратился к генсеку ООН с призывом "немедленно вывести миротворцев из-под удара".

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По меньшей мере 15 миротворцев ООН в Ливане получили раненияв результате вторжения израильской армии на их базу. Это случилось после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал Генерального секретаря ООН "немедленно вывести" миротворцев "из-под удара".

Представители ВСООНЛ заявили, что израильские войска "вторглись" на их позиции, разрушив главные ворота базы и причинив легкие ранения по меньшей мере 15 солдатам. "Мы напоминаем Армии Обороны Израиля и всем действующим лицам об обязательствах обеспечивать охрану персонала и имущества ООН и всегда уважать неприкосновенность помещений ООН", - говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье канцелярия Биньямина Нетаньяху опубликовала видеообращение к Антониу Гутерришу, он перешёл с иврита на английский.

Мы сожалеем о ранении солдат ВСООНЛ и делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить это. Самый простой и очевидный способ: просто вывести их из опасной зоны.

(Переходит на английский): Господин Генеральный секретарь, выведите силы ВСООНЛ из-под удара. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно! Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

По мере того как Израиль наращивает свою кампанию против группировки "Хезболлах" на юге Ливана, контингент ВСООНЛ численностью 10 000 человек, всё чаще оказываются под ударом. По меньшей мере пять миротворцев ООН были ранены за последние дни в ходе боевых действий.

Накануне Израиль нанёс авиаудары по старому рынку города Набатия на юге Ливана. Мечеть и другие здания также пострадали, о погибших не сообщается.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в субботу погибли более десяти человек, был нанесен ущерб больницам. Общее число жертв конфликта между Израилем и "Хезболлах" за последний год составило 2255 человек убитыми и более 10 000 ранеными. С середины сентября погибли более 1400 человек. Неясно, сколько из них были боевиками "Хезболлах".