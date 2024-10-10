Что нужно сделать, чтобы разминировать Украину, самое большое в мире минное поле?

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После более чем двух с половиной лет полномасштабного вторжения России Украина является самой заминированной страной в мире.

По данным Украинской ассоциации гуманитарного разминирования, полное разминирование территории Украины может занять до 30 лет.

Ассоциация утверждает, что потенциально опасными являются более 156 000 квадратных километров, что составляет треть украинской территории: это площадь такой страны как Греция или две территории Чехии.

"Один день войны - это примерно 30 дней разминирования. На примере города Ирпень это действительно так", - сказал Euronews Яков Ганул, начальник пиротехнического отдела в Ирпене Киевской области.

Не все мины и неразорвавшиеся устройства можно сразу идентифицировать, добавил он, что еще больше усложняет любые усилия по их обнаружению и удалению.

"Некоторые мины или неразорвавшиеся снаряды находятся на частных территориях. Если нет никаких признаков того, что там что-то есть, никто туда не заходит, если только жители или владельцы не позвонят", - пояснил Ганул.

"Есть снаряды, которые могли попасть в водные поверхности - озера, реки, болота. Такие снаряды тоже не сразу обнаруживаются. Поэтому, наверное, один день войны равен 30 дням разминирования - это правда, и, несмотря на это, какая-то часть все равно останется в земле".

Yakiv Hanul, head of the pyrotechnic service, Irpin, Kyiv region, Ukraine UNITED24

По оценкам Всемирного банка, общая стоимость удаления взрывных устройств составит около 34 миллиардов евро, а для выполнения работ потребуется более 10 000 специалистов. На сегодняшний день в Украине насчитывается всего около 3 000 саперов, способных работать с минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям проводит специальные программы обучения, в том числе по выявлению опасных взрывных устройств.

Наталья Киркина - одна из участниц этой программы. Капитан милиции в отставке из города Северодонецк Луганской области, она записалась на программу, когда вернулась в Ирпень после того, как украинские войска вытеснили российских солдат из Киевской области.

"Когда я была ребенком, мой отец случайно нашел запал от гранаты времен Второй мировой войны. Она взорвалась у него в руках. Он чудом выжил", - рассказала Киркина в интервью Euronews.

"Я не хотела, чтобы мои дети пережили то же самое. Поэтому я уволилась из Национальной полиции и прошла обучение на специалиста по идентификации взрывных устройств".

Natalia Kirkina, explosive ordnance identifier, Irpin, Kyiv region, Ukraine UNITED24

Подготовка саперов сегодня, чтобы сделать завтрашний день более безопасным

До 2022 года саперами в Украине могли работать только мужчины, но когда украинские мужчины ушли на фронт, эта профессия открылась для женщин, которые все чаще записываются на программы обучения в стране и за рубежом.

Одна из таких школ находится в МАТ Косово, где существует специальная программа для украинских женщин.

Сэр Бен Ремфри, управляющий директор Praedium Consulting Malta и MAT Kosovo, рассказал Euronews, что школа ведет переговоры с ООН о проекте по обучению большего количества женщин в 2025/26 годах.

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MAT Kosovo training MAT Kosovo

Более 400 украинцев уже прошли обучение в школе в Педже на западе Косово. Там они получают уникальные навыки в соответствии с Международными стандартами противоминной деятельности на родном языке, поскольку MAT Kosovo перевела все свои курсы на украинский.

Управляющий директор школы говорит, что универсального подхода к обучению не существует.

"Обучение сосредоточено на том, какие оперативные роли они будут выполнять, когда вернутся в Украину, и как они будут проводить операции сами в составе группы или возглавляя ее", - сказал Ремфри.

"Угрозы были тщательно изучены, и обучение адаптировано к ним, а также к меняющимся угрозам по мере продолжения войны и освобождения территорий, когда меняется тип угроз, от обычных боеприпасов до, скажем, "мин-ловушек" и самодельных устройств".

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MAT Kosovo MAT Kosovo

Он также объяснил, почему важно начать разминирование как можно скорее: "Перемещенные лица вернутся домой, как только смогут, те люди, которые обрабатывали землю, захотят снова ее обрабатывать, они захотят жить в своих прежних домах и путешествовать, как раньше, в безопасности - вот почему необходимо как можно скорее провести разминирование и надлежащим образом освободить землю для этих общин".

Спасение жизней саперов с помощью роботов

Разминирование обычно делится на три типа: оперативное, военное и гуманитарное.

Оперативное разминирование проводится в случае чрезвычайных ситуаций силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полицейских саперов и специалистов Государственной службы специального транспорта.

Военное разминирование проводится солдатами, чтобы расчистить путь для наступления военных во время конфликта. В этом случае мины разминируются только в том случае, если они перекрывают стратегические маршруты, необходимые для продвижения или отступления солдат во время войны.

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Основная цель гуманитарного разминирования - плановое разминирование территории, чтобы гражданские лица могли вернуться в свои дома и заниматься повседневной деятельностью, не подвергая опасности свою жизнь и здоровье.

Цель гуманитарного разминирования - восстановить мир и безопасность на уровне общин. А чтобы помочь аварийным службам и спасти жизни специалистов по разминированию, Украина все чаще использует наземные роботизированные системы.

UNITED24, официальная платформа для сбора средств, созданная по инициативе президента Владимира Зеленского, собирает средства на эти системы, отмечая, что использование наземных роботов значительно увеличивает скорость разминирования и гарантирует абсолютную безопасность оператора саперной службы.

"Оператор может находиться на расстоянии до 3 километров от сапера, что гарантирует полную безопасность и возможность разминирования до 100 квадратных метров в сутки, что в 10 раз превышает возможности сапера", - говорит разработчик дронов Тарас Остапчук.

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Однако это лишь расчеты для территорий, которые уже освобождены украинскими войсками. Еще большей проблемой станет разминирование мест, где тяжелые бои продолжаются уже очень давно, после того как они будут освобождены от присутствия российских войск.

"В Донецкой области есть районы, куда ни мы, ни враг не продвигались с начала полномасштабной войны", - говорит Ганул.

"Там бои на этих уже разрушенных участках продолжаются уже почти три года. Там миллионы обломков и неразорвавшихся боеприпасов".