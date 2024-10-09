ЦАХАЛ продолжает операции против "Хезболлах" и ХАМАС. В Израиле произошел еще один теракт

By Euronews

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Армия обороны Израиля продолжает операции на юге Ливана и в секторе Газа. ЦАХАЛ заявил, что за прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по примерно 185 объектам "Хезболлах" в Ливане и 45 объектам ХАМАС в Газе.

Сообщается, о ликвидации террористических ячеек, объектов инфраструктуры, военных сооружений, наблюдательных пунктов, пусковых установок и складов оружия. ЦАХАЛ также уничтожил выкопанный боевиками "Хезболлах" туннель на границе Ливана с Израилем.

Во вторник боевики группировки Хезболлах", которую поддерживает Иран, выпустили около 180 ракет по Израилю. В среду из Ливана по территории еврейского государства были выпущены десятки ракет. Погибли по меньшей мере два человека. Есть раненные.

Издание The Wall Street Journal, со ссылкой на источники в арабских спецслужбах, сообщает, что Яхья Синвар после получения полного контроля над ХАМАС возродил практику атак с помощью террористов-смертников, от которой группировка практически отказалась после второй интифады 2000–2005 годов.

Днем 9 октября в израильском городе Хадера в результате теракта по меньшей мере шесть человек получили ранения. Полиция заявила, что нападавший нейтрализован.

Тем временем Агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) выступило с предупреждением о том, что по меньшей мере 400 000 человек заблокированы на севере Газы, где "нет конца аду". Люди уверены, утверждает агентство, что на этой территории нет ни одного безопасного места, куда можно было бы бежать.

По словам главы агентства Филиппа Лаззарини, многие жители северной части сектора Газа, особенно в лагере беженцев Джебалия, отказываются выполнять приказы Израиля об эвакуации, предписывающие им двигаться на юг.

ЦАХАЛ проводит в Джебалии операцию против боевиков ХАМАС. Палестинская сторона сообщает о десятках погибших.

Минздрав Ливана сообщил, что за последние сутки жертвами ударов Израиля стали 36 человек, 150 человек получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы уничтожили потенциальных преемников бывшего лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы, не называя их имен. Глава правительства также предупредил, что Ливан постигнет та же участь, если его народ не восстанет против "Хезболлах".

"У вас есть возможность спасти Ливан, прежде чем он скатится в пропасть долгой войны, которая приведет к разрушениям и страданиям, как мы это видим в Газе", — сказал Нетаньяху, обращаясь к жителям Ливана.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.