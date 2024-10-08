Беспорядки и столкновения в столице Албании

By Euronews и AP

Оппозиционеры требуют отставки премьер-министра и освобождения своего лидера

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В столице Албании — беспорядки и столкновения сторонников оппозиции со стражами порядка.

Несколько тысяч человек собрались в центре Тираны на манифестацию, призывая к отставке премьер-министра Эди Рамы. Его обвиняют в коррупции, кумовстве, попытках манипулировать избирательной и судебной системами, а также в намерении подавить оппозицию: манифестанты требовали освободить своего лидера, Сали Беришу. Его посадили под домашний арест по обвинениям в коррупции, дела относятся к тому времени, когда Бериша сам возглавлял правительство. Он категорически отрицает обвинения.

А неделю назад был арестован ещё один представитель оппозиционной партии, после чего противники действующего премьера отказались от депутатских мандатов.

Участники акции пытались прорваться сквозь полицейский кордон к зданию правительства, закидывая стражей порядка мусором, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Пострадали по меньшей мере 13 человек с обеих сторон.

После этого небольшие группы манифестантов разошлись по городу, круша рекламные щиты и поджигая мусорные баки.