Албания планирует создать суверенное государство бекташей

By Euronews

Премьер-министр Албании заявляет, что главная цель — поддержка «толерантного ислама»

РЕКЛАМА

Албания планирует создать свой собственный аналог Ватикана, но только мусульманский.

Как сообщает «Нью-Йорк таймс», премьер-министр Албании Эди Рама вынашивает планы создания суверенного микрогосударства в столице страны Тиране, которое будет следовать практикам Ордена бекташей — шиитского суфийского движения, которое появилось в Турции в XIII-XIV веках.

Согласно плану, «Суверенное государство Ордена бекташей» станет самым маленьким государством в мире: 10 гектаров, на четверть меньше Ватикана. Там будет своя администрация, паспорта и границы.

Предполагается, что в новом государстве будет разрешен алкоголь, женщины смогут носить то, что хотят, и не будет никаких ограничений в отношении образа жизни, что отражает толерантную практику бекташей.

Эди Рама заявляет, что цель нового государства — продвижение толерантной версии ислама: «Мы должны беречь это сокровище — религиозную терпимость, которую мы не должны принимать как нечто само собой разумеющееся», — сказал он в интервью «Нью-Йорк таймс».

Давняя мистическая традиция в Албании

История бекташей тесно связана с Турцией, откуда верующие распространяли своё учение по всем Балканам, попавшим под власть Османской империи. В некоторых регионах — в той же Албании — население явно отдавало предпочтение терпимым бекташам, близким к шиизму — в пику завоевателям, османам-суннитам.

Ровно сто лет назад руководители ордена вынуждены были покинуть Турцию: как новый глава государства — Мустафа Кемаль Ататюрк — начал кардинальные реформы, которые, помимо прочего, сопровождались гонениями на религиозные ордена. Осесть бекташи решили именно в Албании, где их религиозные взгляды разделяли до 20% населения.

Пришедшие к власти после Второй мировой войны коммунисты первоначально относились к бекташам сравнительно благоприятно, но к концу 1960-х антирелигиозные репрессии в полной мере коснулись и этого ордена.

Возрождение началось после падения коммунизма в 1990-х, на традиционной основе. В 2018-м в интервью Euronews духовный лидер бекташей, дервиш хаджи Баба Монди, заявил: «Быть бекташем » значит быть человеком. Мы построили наше сообщество, основываясь на принципах мира, любви и взаимного уважения.

Духовный лидер бекташей дервиш Баба Монди Euronews

Он выразил надежду, что Соединенные Штаты и другие западные державы признают суверенитет его крошечной страны: «Мы заслуживаем своего государства. Мы единственные в мире, кто говорит правду об исламе и не смешивает его с политикой».