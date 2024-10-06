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Граждане Боснии и Герцеговины определяют состав муниципальных советов на выборах в местные органы власти в воскресенье. Избираются мэры и члены городских советов в 143 общинах.

Считается, что нынешнее голосование представляет собой решающее испытание для демократии страны: за процессом следят более 300 международных и европейских наблюдателей.

Это значительное событие в жизни Боснии и Грецеговины было омрачено сильными ливнями, обрушившимися на страну на прошлой неделе. Избирательная комиссия отложила выборы в 5 муниципалитетах, наиболее посрадавших от удара стихии.

Исмета Букалович, жительница Сараево:

"Я думаю, что потом станет лучше, но пока просвета не видно. Мы все пострадали от наводнения".

В результате вызванных дождями сильных наводнений и оползней в Боснии и Герцеговине погибли и получили ранения десятки людей.

Спасательные команды из соседних стран и государств-членов ЕС прибыли в воскресенье, чтобы расчистить завалы. Ведутся поиски пропавших без вести.