Пострадавшие от наводнения страны Центральной Европы получат многомиллиардную помощь Евросоюза. Об этом заявила в четверг в польском Вроцлаве председатель Еврокомиссии.
Пострадавшие от наводнения страны Центральной Европы получат многомиллиардную помощь Евросоюза. Об этом заявила в четверг в польском Вроцлаве председатель Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен встретилась с главами правительств пострадавших стран: по приглашению премьер-министра Польши Дональда Туска сюда прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава правительства Чехии Петр Фиала и канцлер Австрии Карл Нехаммер.
В ходе сильнейших наводнений за последнюю неделю погибли 24 человека, инфраструктуре Центральной Европы нанесён огромный ущерб. В ходе встречи глава Еврокомиссии заявила, что для выделения денег пострадавшим государствам не потребуется предпринимать никаких шагов. Она подчеркнула, что в условиях кризиса необходимо действовать быстро.
Урсула фон дер Ляйен добавила, что "разрушения и опустошение, вызванные наводнениями, - душераздирающее зрелище". Но, с другой стороны, по её словам, "было приятно видеть огромную солидарность между людьми, ...бесчисленным количеством добровольцев, которые день и ночь неустанно помогают преодолеть это бедствие".
В Польше уровень воды в реке Одер близ Вроцлава составил 6,4 метра, что на два метра выше критической отметки. При этом, отмечают обозреватели, уровень катастрофического наводнения 1997 года ещё не достигнут. По словам спасателей, в двух наиболее пострадавших городах региона Строне-Сласке и Ладек-Здруй восстановлены подача воды и электроэнергии.
На северо-востоке Чехии военнослужащие присоединились к пожарным и спасателям, чтобы помочь в восстановительных работах. Армейские вертолеты распределяют гуманитарную помощь, солдаты строят временные мосты на месте тех, что смела стихия. До 400 человек были эвакуированы из своих домов в региональной столице Остраве.
В Австрии, где наводнение размыло дороги и привело к оползням и повреждению мостов, ведутся работы по очистке. Пожарные и солдаты откачивают воду и грязь из домов, сообщает местная телекомпания ORF.
Проливные дожди также вызвали наводнение и эвакуацию 1000 человек в регионе Эмилия-Романья на севере Италии.