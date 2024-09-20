By Euronews и EBU, АР

Пострадавшие от наводнения страны Центральной Европы получат многомиллиардную помощь Евросоюза. Об этом заявила в четверг в польском Вроцлаве председатель Еврокомиссии.

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Пострадавшие от наводнения страны Центральной Европы получат многомиллиардную помощь Евросоюза. Об этом заявила в четверг в польском Вроцлаве председатель Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен встретилась с главами правительств пострадавших стран: по приглашению премьер-министра Польши Дональда Туска сюда прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава правительства Чехии Петр Фиала и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

В ходе сильнейших наводнений за последнюю неделю погибли 24 человека, инфраструктуре Центральной Европы нанесён огромный ущерб. В ходе встречи глава Еврокомиссии заявила, что для выделения денег пострадавшим государствам не потребуется предпринимать никаких шагов. Она подчеркнула, что в условиях кризиса необходимо действовать быстро.

Хочу заявить здесь, что речь идет о 100 процентах европейских фондов, никакого софинансирования. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Сперва будут мобилизованы 10 миллиардов из Фонда сплочения для пострадавших стран. Вот такая реакция на критическую ситуацию Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен добавила, что "разрушения и опустошение, вызванные наводнениями, - душераздирающее зрелище". Но, с другой стороны, по её словам, "было приятно видеть огромную солидарность между людьми, ...бесчисленным количеством добровольцев, которые день и ночь неустанно помогают преодолеть это бедствие".

В Польше уровень воды в реке Одер близ Вроцлава составил 6,4 метра, что на два метра выше критической отметки. При этом, отмечают обозреватели, уровень катастрофического наводнения 1997 года ещё не достигнут. По словам спасателей, в двух наиболее пострадавших городах региона Строне-Сласке и Ладек-Здруй восстановлены подача воды и электроэнергии.

На северо-востоке Чехии военнослужащие присоединились к пожарным и спасателям, чтобы помочь в восстановительных работах. Армейские вертолеты распределяют гуманитарную помощь, солдаты строят временные мосты на месте тех, что смела стихия. До 400 человек были эвакуированы из своих домов в региональной столице Остраве.

В Австрии, где наводнение размыло дороги и привело к оползням и повреждению мостов, ведутся работы по очистке. Пожарные и солдаты откачивают воду и грязь из домов, сообщает местная телекомпания ORF.

Проливные дожди также вызвали наводнение и эвакуацию 1000 человек в регионе Эмилия-Романья на севере Италии.