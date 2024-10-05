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ЦАХАЛ приказал эвакуироваться жителям центральных районов Газы

Последствия удара по сектору Газа, архив.
Последствия удара по сектору Газа, архив. Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
By Alexander Kazakevich
Опубликовано
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Несмотря на то, что израильская армия в основном переключила своё внимание на борьбу с "Хезболлах" в Ливане, ЦАХАЛ заявил о проведении силовой операции вдоль коридора Нетзарим в секторе Газа в ответ на сообщения о возобновлении активности ХАМАС.

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ЦАХАЛ впервые за несколько недель выпустил предупреждение об эвакуации жителей центральных районов Газы, заявив, что израильские войска планируют расширить наземные операции в секторе в ответ на действия боевиков ХАМАС.

Приказ распространяется на районы вдоль стратегического коридора Нетзарим, который пересекает анклав с востока на запад и который, как и Филадельфийский коридор, был "взят под оперативный контроль" израильтян. Присутствие ЦАХАЛ в этих зонах стало главным камнем преткновения на переговорах о перемирии в Газе.

Сообщается, что Израиль предупредил палестинцев в лагерях беженцев Нусейрат и Бурейдж, расположенных вдоль коридора Нетзарим, о необходимости бежать в в прибрежный район Муваси, который ранее был объявлен гуманитарной зоной.

"ХАМАС и другие террористические организации продолжают свою террористическую деятельность в вашем районе, и поэтому ЦАХАЛ будет действовать с большой силой против этих элементов", – говорится в приказе, к которому прилагалась карта, на которой были указаны кварталы, подлежащие эвакуации.

Менее чем через час после публикации появились сообщения об артиллерийском обстреле и дымовой бомбардировке Израилем северных районов лагеря Нусейрат. Информации о жертвах пока не поступало.

Израильские военные часто возвращаются в районы, где они ранее проводили операции, в ответ на сообщения о возобновлении активности ХАМАС.

За почти год войны в Газе погибли почти 42 000 палестинцев, по данным подконтрольного ХАМАС Минздрава, который в своих сводках не делает различий между мирными жителями и боевиками.

Дополнительные источники • AP

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