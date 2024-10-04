Иран: "Ракетный удар по Израилю - минимальное наказание"

By Euronews

Иран также угрожает ударом по энергетическому сектору Израиля. В ЦАХАЛ заявляют об уничтожении целей, связанных с боевиками "Хезболлах" и ХАМАС.

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, заявил что удар ракетами по Израилю в минувший вторник является наиболее мягким ответом Тегерана на действия правительства Израиля. "То, что сделали наши вооруженные силы, было минимальным наказанием за ошеломляющие преступления узурпировавшего власть сионистского режима. Вампирский, волчий режим, бешеный пес Америки в регионе", - сказал аятолла.

Хаменеи впервые за пять лет возглавил пятничную молитву в Тегеране.

Власти Ирана в пятницу также выступили с угрозой одновременного удара по всему энергетическому сектору Израиля в случае "неконструктивных действий" со стороны Израиля.

В ночь с четверга на пятницу Израиль наносил авиаудары по южным пригородам Бейрута.

В результате авиаудара в пятницу дорога к пограничному переходу между Ливаном и Сирией стала непригодной для автомобилей, и люди вынуждены были идти пешком. В течение последних двух недель десятки тысяч людей пользовались этим переходом, спасаясь от войны в Ливане.

Акции протеста прошли и на Западном берегу реки Иордан после того, как в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев погибли 18 палестинцев.

Израильские военные утверждают, что уничтожают цели, связанные с радикальными группировками "Хезболлах" и ХАМАС.

Израиль заявил, что атаковал дорогу к контрольно-пропускному пункту между Ливаном и Сирией, поскольку он использовался боевиками "Хезболлах" для переправки военной техники через границу, и истребители нанесли удар по туннелю, через который в Ливан поступало оружие из Ирана и других стран.

Считается, что "Хезболлах" получает большую часть своего оружия из Ирана через Сирию. Группировка присутствует по обе стороны границы в регионе и выступает вместе с силами президента Сирии Башара Асада.