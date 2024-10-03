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Израиль оценивает ущерб от иранской ракетной атаки

Тель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль Авторское право Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Лишь некоторые иранские ракеты, отметили в ЦАХАЛ, попали в авиабазы, но пострадали только административные здания. Самолеты, вооружение и функциональные возможности баз ВВС не были затронуты.

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В Израиле оценивают ущерб, нанесенный иранской ракетной атакой, совершенной во вторник первого октября. Тогда по территории еврейского государства было выпущено порядка двухсот баллистических ракет.

В среду в Иудейской пустыне, недалеко от города Арад, израильтяне, порой целыми семьями, фотографировались на фоне одного из множества сбитых снарядов.

Арад, Израиль
Арад, ИзраильOhad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Тегеран утверждает, что большинство ракет поразили цели в Израиле. Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало спутниковые снимки базы Набатим, на которых видны повреждения крыши центрального здания, расположенного около одной из взлетно-посадочных полос.

ЦАХАЛ заявляет, что лишь некоторые из ракет попали в израильские авиабазы, подчеркивая, что пострадали только административные здания, а самолеты, вооружение и функциональные возможности баз ВВС не были затронуты.

По словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, благодаря правильному поведению гражданского населения и качественной обороне ущерб относительно невелик. Как сообщается погиб один человек, несколько пострадали.

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