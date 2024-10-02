Сотни оттенков бизнеса в условиях антироссийских санкций

Многие западные компании с началом войны в Украине оказались "зажатыми между коммерческими интересами и моральными соображениями". Далеко не все захотели следовать санкционному режиму, введенному против России.

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Краски, лекарства, косметика, одежда и другая продукция западных брендов по-прежнему доступна, хоть и в меньшем ассортименте, в российских магазинах. Два с половиной года с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину сильно изменили ландшафт торговых площадей и предоставляемый ассортимент товаров, но далеко не все компании захотели следовать санкционному режиму. Одни объявили об этом честно и открыто, например, "Ашан", мотивировавший своё решение "гуманитарными соображениями", но с тех пор столкнувшийся с обвинениями "в содействии военной кампании РФ в Украине". Другие заявили, что всеми силами старались, но не смогли из-за сложных условий продажи бизнеса российским инвесторам и франчайзи. Третьи пошли в обход, меняя названия или пути поставок продукции, а также открывая представительства в третьих странах.

Tikkurila или Tikkivala?

Так 24 сентября стало известно, что краски финского производителя Tikkurila, выпускаемые на заводах в России, начнут продаваться под новым брендом Tikkivala со следующего года. Об этом сообщила российская дочерняя компания ООО Tikkurila.

"Мне совершенно все равно, какое название будет написано на банке, – говорит москвич Игорь, который вместе с женой Ириной выбирает материалы для ремонта своей квартиры. – Мне нравятся и качество, и цвета. Санкции? Но до сих пор же Tikkurila как-то оставалась у нас? Будем надеяться, что с новым именем ничего не изменится".

Не только рядовые потребители, но и российские компании любят финскую краску, в том числе те, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом. Так, в частности, известно, что в 2024 году Tikkurila Oyj приняла участие в тендере на поставку своей продукции НПО "Алмаз", которое задействовано в производстве современных систем ПВО.

Владелец Tikkurila Oyj, американский гигант PPG Industries (PPG.N), не раз сообщал, что пытается покинуть Россию с июня 2022 года.

В февральском заявлении Tikkurila говорилось, что она соблюдает все санкции и не имеет возможности влиять на оперативные решения, принимаемые российской "дочкой" "Тиккурила". В то же время компания не афишировала то, что выручка от продаж на российском рынке в 2023 году составила 10,4 млрд руб., чистая прибыль – 3,4 млрд руб. После ребрендинга оба предприятия по производству красок и лаков в Санкт-Петербурге продолжат выпуск продукции, по словам директора по маркетингу и инновациям ООО "Тиккурила" Екатерины Балон. Насколько качество после объявленного ухода финского "босса" останется тем же при неизбежном пересмотре стандартов и контроля, а также поставщиков сырья из-за санкций, пока не известно.

Об изменении ведения бизнеса в России заявил и другой производитель лако-красочных материалов, компания из Нидерландов AkzoNobel, но не ушел.

"После полномасштабного вторжения России в Украину компания AkzoNobel предложила разорвать связи со своим российским филиалом... По их словам, все, что останется от российского бизнеса, будет управляться на местном уровне.

AkzoNobel предпочла публично заявить, что они больше не очень активны в России, а в частном порядке защитить свои бизнес-интересы в стране настолько, насколько это возможно, не нарушая ... санкций.

Но мы обнаружили, что на самом деле все было совсем наоборот: российский бизнес и прибыль AkzoNobel выросли после вторжения, отчасти потому, что AkzoNobel продолжала отправлять сырье на свои заводы в России. Они также продолжали инвестировать в разработку и маркетинг новых продуктов, хотя после вторжения заявляли, что больше не будут этого делать", – говорит журналист из Нидерландов Стефан Фермюлен (Stefan Vermuelen), автор журналистского расследования на эту тему.

Издание Insider пошло дальше и утверждает, что многие компоненты лако-красочных материалов западных производителей "используются российскими силовыми структурами", в частности, на оккупированных украинских территориях.

В свою очередь, отвечая на вопросы Euronews, глава по связям с прессой AkzoNobel Доринда Беркман подчеркнула, что компания "никогда не объявляла о прекращении своего бизнеса в России, но сократила там значительную часть своей деятельности". "Как отражено в официальном заявлении, AkzoNobel соблюдает все применяемые режимы санкций", – добавила Беркман.

Несомненно, многие западные компании с началом войны в Украине оказались "зажатыми между коммерческими интересами и моральными соображениями", отмечает Стефан Фермюлен. "Их (AkzoNobel) коммерческий интерес заключался в том, чтобы остаться в России, потому что это очень прибыльное дочернее предприятие... Но в Нидерландах, как и в других западных странах, общественность призвала транснациональные корпорации покинуть Россию из-за военной агрессии в Украине. Таким образом, AkzoNobel предпочла публично заявить, что они больше не очень активны в России, а в частном порядке защитить свои бизнес-интересы в стране настолько, насколько это возможно, не нарушая ... санкций. Подобный раскол мы наблюдаем и у других западных компаний".

А как обстоят дела на самом российском рынке?

По данным российского издания "Ведомости", всего за 2022 год и первые восемь месяцев 2023-го Россию покинули 9 600 западных компаний. При этом возросла активность резидентов из КНР и стран СНГ.

Крупные местные ретейлеры, такие как "МФК Джамилько" (MFK JamilCo), приобретают активы и франчайзи после решения ряда фирм покинуть Россию. Под его управлением в стране реализуются бренды New Balance, Lee, Timberland и DKNY. В этом случае меняются названия, желательно, на близкие к прошлым, а также приходится искать новых подрядчиков, глядя, чаще всего, в сторону Китая и Турции вместо Бангладеш и Индии. Этим объясняется подорожание продукции, как это произошло в новом бренде Motherbear, возникшем на месте известной британской марки детских товаров Mothercare. Причем на российских площадках интернет-магазинов детские вещи продаются под маркой Mothercare.

Возможность вести бизнес в России во многом объясняется тем, что компаниям было разрешено оказывать профессиональные услуги своим дочерним предприятиям в РФ, но при этом запрещено предоставлять такие же услуги другим компаниям. В декабре прошлого года Европейская комиссия объявила, что с 2024-го года данное исключение больше не применяется. А буквально на днях, 24 сентября, Брюссель после многочисленных сообщений и информации о лазейках по обходу санкционного режима в отношении России издал директиву для лучшего контроля нарушителей.

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Регуляторы и компании могли бы лучше сосредоточиться на противодействии российским стратегиям по приобретению запрещенных товаров (для ведения военных действий) и сокрытию активов, находящихся под санкциями

Правда, издание Financial Times процитировало Дэвида Лорелло, партнера юридической фирмы Covington & Burling, который считает, что "регуляторы и компании могли бы лучше сосредоточиться на противодействии российским стратегиям по приобретению запрещенных товаров (для ведения военных действий) и сокрытию активов, находящихся под санкциями".

Впрочем есть и крупные европейские компании, которые официально отказались прекращать свой бизнес в России, несмотря на призывы к бойкоту и многочисленные атаки со стороны СМИ.

Объясняя свое решение, в частности химико-фармацевтический гигант Bayer заявил, что поддерживает жизненно важный бизнес в России и Беларуси. Он указал, что не будет отказываться от "необходимых медицинских и сельскохозяйственных продуктов для гражданского населения", потому что это "только умножит воздействие продолжающейся войны на человеческие жизни". Эта позиция нашла отражение и в документе Еврокомиссии год назад.

Французская фирма Yves Rocher, первая из собратьев зашедшая на российский рынок в начале 90-х годов, не закрыла там ни одного из своих магазинов. Осуждая "вторжение в Украину", руководство Groupe Rocher "убеждено в том, что ее сотрудники в Украине и России не должны расплачиваться за последствия военных и политических решений, принятых их лидерами. Именно поэтому Groupe Rocher решила не покидать свои подразделения в России, где она присутствует уже более 30 лет", получив на это "разрешение от Казначейства Франции вплоть до сентября 2025 года". Так прокомментировал политику компании Рафаэль Абенсур, ведущий консультант Backbone Consulting, представляющей интересы Groupe Rocher.

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Выбор между моральными принципами и прибылью, между сочувствием рядовому потребителю и коллективной ответственностью делает в условиях санкций каждая компания. И кто-то уходит, не уходя. Новому составу Еврокомиссии точно будет, чем заняться в ближайшее время.