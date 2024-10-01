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В Германии арестовали связанную с "АдГ" гражданку Китая по подозрению в шпионаже

Грузовой самолет Boeing 757-222 взлетает из аэропорта Лейпциг/Галле.
Грузовой самолет Boeing 757-222 взлетает из аэропорта Лейпциг/Галле. Авторское право Jan Woitas/dpa via AP
Авторское право Jan Woitas/dpa via AP
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Женщину обвиняют в передаче секретной информации об авиаперевозках бывшему помощнику евродепутата от "АдГ", проходящему по делу о шпионаже в пользу КНР.

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Немецкие власти сообщили во вторник, что по подозрению в шпионаже была арестована гражданка Китая, предположительно, связанная с бывшим членом ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

По данным федеральной прокуратуры, подозреваемая, которую именуют Яки Х, работала в логистической компании, обслуживающей аэропорт Лейпцига, и пользовалась своим служебным положением для получения информации о "транспортировке военного оборудования и лицах, имеющих связи с немецкой оружейной компанией".

По версии следствия, женщина делилась этими сведениями с помощником депутата Европейского парламента от партии "АдГ", которого в апреле задержали по подозрению в разведдеятельности в пользу Китая.

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Обвиняемый Цзянь Гуо входил в список аккредитованных в ЕП ассистентов евродепутата Максимилиана Кра. Последний входил в состав федерального правления "Альтернативы для Германии", но из-за разгоревшегося скандала ушёл с должности и лишился мандата в законодательном органе Евросоюза.

В прокуратуре считают, что Цзянь Гуо передавал китайским спецслужбам информацию о "переговорах и решениях в Европарламенте", а также следил за китайскими диссидентами.

Максимилиан Кра, в свою очередь, утверждает, что к делу никакого отношения не имеет и о шпионской деятельности в своём офисе не знал.

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