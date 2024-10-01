В Пекине скромно отмечают 75-летие образования КНР

Без военных парадов и пышных торжеств: в Китае отмечают 75-летие правления Компартии.

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В Китае во вторник отмечают 75-летнюю годовщину правления Коммунистической партии. 1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика.

На площади Тяньаньмэнь в столице состоялась церемония поднятия государственного флага. Маршем ко дворцу, который в прошлые века был резиденцией китайских императоров, прошёл почетный караул.

Других торжеств по случаю юбилея запланировано не было. Хотя в предыдущие десятилетия главный праздник страны отмечался с размахом - масштабными военными парадами, демонстрирующими мощь китайской армии.

Вторая по величине экономика мира с населением более миллиарда человек сегодня переживает ряд проблем, связанных с международной торговлей и безопасностью. В последние годы выросла напряжённость в отношениях КНР с соседями - Японией, Южной Кореей и Филиппинами - из-за территориальных претензий, а также их тесного сотрудничества с главным соперником Пекина - Вашингтоном.

С годовщиной главу КНР Си Цзиньпина поздравил его российский коллега Владимир Путин, пообещав продолжить "совместную работу в целях дальнейшего упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".