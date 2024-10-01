NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

В Пекине скромно отмечают 75-летие образования КНР

На площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялась церемония поднятия государственного флага
На площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялась церемония поднятия государственного флага Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Без военных парадов и пышных торжеств: в Китае отмечают 75-летие правления Компартии.

РЕКЛАМА

В Китае во вторник отмечают 75-летнюю годовщину правления Коммунистической партии. 1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика.

На площади Тяньаньмэнь в столице состоялась церемония поднятия государственного флага. Маршем ко дворцу, который в прошлые века был резиденцией китайских императоров, прошёл почетный караул.

Других торжеств по случаю юбилея запланировано не было. Хотя в предыдущие десятилетия главный праздник страны отмечался с размахом - масштабными военными парадами, демонстрирующими мощь китайской армии.

Related

Вторая по величине экономика мира с населением более миллиарда человек сегодня переживает ряд проблем, связанных с международной торговлей и безопасностью. В последние годы выросла напряжённость в отношениях КНР с соседями - Японией, Южной Кореей и Филиппинами - из-за территориальных претензий, а также их тесного сотрудничества с главным соперником Пекина - Вашингтоном.

С годовщиной главу КНР Си Цзиньпина поздравил его российский коллега Владимир Путин, пообещав продолжить "совместную работу в целях дальнейшего упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Очередное обострение: КНР осудила высылку своих дипломатов из Литвы

Десятки активистов в Гонконге приговорены к тюрьме

Китай. Мужчина на внедорожнике врезался в толпу людей. Десятки погибли и пострадали