NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами

Напряженность перед еврореферендумом: как решить вопрос с Приднестровьем

Напряженность перед еврореферендумом: как решить вопрос с Приднестровьем
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Hans von der Brelie
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В октябре в Молдавии пройдет референдум по вопросу о членстве страны в ЕС. Корреспондент Euronews Ханс фон дер Брели посетил Республику Молдова и сепаратистский регион Приднестровье, побеседовал с руководителями страны, предпринимателями и людьми на улицах.

Членство Молдавии в ЕС - "за" или "против"?

20 октября граждане страны проголосуют на референдуме по вопросу о присоединении к Евросоюзу.

В преддверии народного голосования корреспондент Euronews Ханс фон дер Брели проехал по этой стране, граничащей с Румынией и Украиной. Он побеседовал как с проевропейски настроенными гражданами Молдавии, так и с пророссийскими сепаратистами на востоке, в Приднестровье.

Как членство в ЕС может повлиять на экономику и повседневную жизнь молдаван? Наше путешествие начинается в городе Унгены, недалеко от румынской границы. Ханс приехал на фабрику по производству ковров. Огромные корпуса фабрики - реликвии советских времен, когда около 2000 рабочих производили ковры для стран Восточного блока. Крах Советского Союза привел к болезненным переменам, и с тех пор страна переживает неспокойные времена: политические потрясения, финансовый кризис, пандемия, стремительный рост цен на энергоносители, последствия вторжения РФ в Украину только добавили проблем. К сегодняшнему дню штат сотрудников фабрики сократился до 150 человек.

Несмотря на это технический директор Covoare Ungheni Геннадий Подгорный смотрит в будущее с оптимизмом.

"Выход на европейский внутренний рынок означает избавление от всей бюрократии, связанной с экспортом/импортом", - говорит он.

Около 70% ковров продается клиентам из ЕС. И потенциал не исчерпан, считают в компании. Членство в ЕС улучшит имидж как страны, так и фирмы.

Большинство молдаван поддерживают членство страны в ЕС
Большинство молдаван поддерживают членство страны в ЕСeuronews
Членство в ЕС - хорошая идея, потому что вырастут зарплаты.
Мария
сотрудница фабрики по производству ковров

Курс на Запад

Руководство фабрики готово нанять еще 30 сотрудников, но многие молдаване уезжают на заработки в Западную Европу.

Вступление в ЕС может принести Молдавии экономическую стабильность и тем самым замедлить отток населения, считает Подгорный.

"Членство в ЕС будет преимуществом для нашей компании, оно поможет нам удержать работников в Молдове. Чтобы заработать деньги, они больше не будут вынуждены уезжать на работу за границу", - говорит он.

Подгорный сам прошел через эмиграцию: "Я жил за границей, в течение 12 лет работал в Италии. Я вернулся в Молдову, потому что хотел чего-то добиться в своей стране. Но в основном я вернулся потому, что здесь я чувствую себя как дома".

Что думают сотрудники фабрики о ЕС?

"Вступление в Евросоюз - это хорошая идея, потому что увеличатся зарплаты", - убеждена ковроткачиха Мария.

Ее коллега Андрей соглашается: "Мы будем продавать больше товаров в Европе, а значит, будем больше зарабатывать, и наши зарплаты вырастут".

Однако не все работники фабрики разделяют этот проевропейский энтузиазм. Другая ткачиха, которую тоже зовут Мария, скептически относится к членству в ЕС.

"Цены в магазинах могут вырасти еще больше", - говорит она.

Но большинство молдаван, как показывают опросы общественного мнения, выступают за членство в ЕС. Уже сегодня Молдавия имеет доступ к программам поддержки ЕС. Например, компания получила возможность установить фотоэлектрические панели на крыше, что позволило снизить расходы на электроэнергию.

Это наш шанс запрыгнуть в последний вагон поезда, идущего в Европейский союз
Игорь Голбан
предприниматель

Первый шаг к членству в ЕС

Перенесемся в село в центре страны, недалеко от столицы Кишинева. Молдавия - крупный экспортер сельскохозяйственной продукции: сливы, яблоки, орехи и вино. Игорь Голбан открыл стартап по производству сушеных биофруктов и подсолнечного масла. Местных работников ему не хватило, поэтому он нанял несколько человек из Индии.

В планах Голбана - наладить экспорт в Румынию, Бельгию, Германию и Нидерланды, но это требует большой подготовки.

"Как экспортер вы должны быть хорошо осведомлены о технических требованиях, касающихся правил упаковки, условий хранения, логистики, маркировки, отбора проб. Сейчас Молдова находится в очень важном движении. Это наш шанс вскочить в последний вагон поезда, идущего в Европейский союз!" - говорит Голбан.

На предстоящем в октябре референдуме молдаване примут решение о членстве в ЕС. Но 27 стран-членов ЕС тоже должны сказать свое решающее слово. И это может занять некоторое время. Ведь здесь еще не разрешен "замороженный конфликт" на востоке, в Приднестровье.

Республика Молдова - разделенная страна. На востоке правят пророссийские сепаратисты. Мне, как журналисту из Западной Европы, требовалась специальная аккредитация для прохождения контрольно-пропускных пунктов. В Приднестровье до сих пор находятся около 2 000 российских солдат. Русскоязычный регион провозгласил независимость 34 года назад. Но крошечное псевдогосударство не признано до сих пор даже Москвой.

Мы поговорили с жителями сепаратистской столицы Тирасполя, чтобы узнать, что они думают о возможном вступлении Молдавии в ЕС и что это будет означать для Приднестровья. Дарье, молодой женщине, идея нравится: "Это хорошая инициатива, и она принесет пользу и Приднестровью, и Молдове".

Татьяна, женщина средних лет, не согласна: "Мы ждем Россию. С Россией наше будущее - лучше, красивее и радужнее! Однажды нас признают частью РФ".

Из-за этих тарифов товары подорожали на 15-20 процентов, и теперь они дороже молдавской продукции.
Сергей Оболоник
"Министр экономического развития" Приднестровья

Экономическое перетягивание каната

Тяжелая промышленность Приднестровья зависит от бесплатного российского газа. В конце декабря поставки могут прекратиться. Соглашение о транзите с Украиной не будет продлено. Что если российского газа для Приднестровья больше не будет? Это может стать фатальным для многих крупных предприятий. Существуют альтернативные источники и трубопроводы, но кто будет платить? Сепаратисты? Молдавское правительство?

С начала этого года Молдавия взимает с приднестровских компаний экспортно-импортные пошлины, НДС и плату за загрязнение окружающей среды, а также усилила борьбу с отмыванием денег. С точки зрения ЕС это выглядит как обычные процедуры, лишь соблюдение общих правил. Но это тяжелый удар для приднестровских олигархов.

Более того, есть подозрения, что некоторые товары "приднестровского производства" используются РФ в военных целях, то есть это так называемые "товары двойного назначения". Среди подозреваемых такие крупные компании, как "Электромаш", "Молдавизолит" и бендерский "Потенциал".

Глава Приднестровского объединения работодателей Юрий Чебан отрицает обвинения и критикует строгие меры экспортного контроля, введенные Республикой Молдова, называя их "политически мотивированными". Euronews встретился с ним в его офисе в Тирасполе: "Более 40 000 человек вышли на улицы в знак протеста. Из-за этих мер мы потеряли уже около 70-80 миллионов евро, этих денег сейчас не хватает в нашем бюджете".

Так называемый "президент" Приднестровья назвал молдавские налоги "агрессией". А "министр экономического развития" Приднестровья Сергей Оболоник заявил Euronews: "Эти товары стали дороже примерно на 15-20 процентов из-за тарифов, так что теперь они дороже молдавской продукции".

"Кроме того, из-за двойного налогообложения и закрытия банковских счетов в Молдове исчезают необходимые инструменты для взаимодействия с Западом. Это привело к тому, что экономический коллапс уже практически наступил", - говорит приднестровский чиновник.

С ЕС или без него

В столице Республики Молдова Кишиневе мы встречаемся с министром экономического развтия и вице-премьером страны Дмитрием Алайба. Подготовка к интеграции молдавской экономики в европейский внутренний рынок идет полным ходом. Но как быть с Приднестровьем?

Euronews: У вас есть сепаратистский регион на востоке страны. Как интеграция Молдавии в Европейский союз повлияет на Приднестровье?

Дмитрий Алайба: Эта часть нашей экономики достаточно хорошо интегрирована в европейский внутренний рынок, около 80 процентов экспорта идет в Евросоюз.

Euronews: Приднестровское "правительство" жалуется, говоря, что несправедливо вводить против крупных компаний "эмбарго".

Дмитрий Алайба: Когда молдавская компания, производящая товары двойного назначения, собирается экспортировать их в Россию, мы не даем на это разрешения. Нет и точка.

Euronews: Станет ли Приднестровье частью Европейского союза?

Дмитрий Алайба: Конечно.

Euronews: Когда?

Дмитрий Алайба: Этот вопрос еще предстоит решить...

Euronews: Когда Молдавия станет членом Европейского союза?

Дмитрий Алайба: В 2030-м году.

Журналист • Hans von der Brelie

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Приднестровье - камень преткновения на пути Молдавии в ЕС

В МИД Молдавии вызвали посла РФ из-за организации выборов в Приднестровье

Приднестровье просит Москву о "защите"