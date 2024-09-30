Напряженность перед еврореферендумом: как решить вопрос с Приднестровьем

В октябре в Молдавии пройдет референдум по вопросу о членстве страны в ЕС. Корреспондент Euronews Ханс фон дер Брели посетил Республику Молдова и сепаратистский регион Приднестровье, побеседовал с руководителями страны, предпринимателями и людьми на улицах.

Членство Молдавии в ЕС - "за" или "против"?

20 октября граждане страны проголосуют на референдуме по вопросу о присоединении к Евросоюзу.

В преддверии народного голосования корреспондент Euronews Ханс фон дер Брели проехал по этой стране, граничащей с Румынией и Украиной. Он побеседовал как с проевропейски настроенными гражданами Молдавии, так и с пророссийскими сепаратистами на востоке, в Приднестровье.

Как членство в ЕС может повлиять на экономику и повседневную жизнь молдаван? Наше путешествие начинается в городе Унгены, недалеко от румынской границы. Ханс приехал на фабрику по производству ковров. Огромные корпуса фабрики - реликвии советских времен, когда около 2000 рабочих производили ковры для стран Восточного блока. Крах Советского Союза привел к болезненным переменам, и с тех пор страна переживает неспокойные времена: политические потрясения, финансовый кризис, пандемия, стремительный рост цен на энергоносители, последствия вторжения РФ в Украину только добавили проблем. К сегодняшнему дню штат сотрудников фабрики сократился до 150 человек.

Несмотря на это технический директор Covoare Ungheni Геннадий Подгорный смотрит в будущее с оптимизмом.

"Выход на европейский внутренний рынок означает избавление от всей бюрократии, связанной с экспортом/импортом", - говорит он.

Около 70% ковров продается клиентам из ЕС. И потенциал не исчерпан, считают в компании. Членство в ЕС улучшит имидж как страны, так и фирмы.

Большинство молдаван поддерживают членство страны в ЕС euronews

Членство в ЕС - хорошая идея, потому что вырастут зарплаты. Мария сотрудница фабрики по производству ковров

Курс на Запад

Руководство фабрики готово нанять еще 30 сотрудников, но многие молдаване уезжают на заработки в Западную Европу.

Вступление в ЕС может принести Молдавии экономическую стабильность и тем самым замедлить отток населения, считает Подгорный.

"Членство в ЕС будет преимуществом для нашей компании, оно поможет нам удержать работников в Молдове. Чтобы заработать деньги, они больше не будут вынуждены уезжать на работу за границу", - говорит он.

Подгорный сам прошел через эмиграцию: "Я жил за границей, в течение 12 лет работал в Италии. Я вернулся в Молдову, потому что хотел чего-то добиться в своей стране. Но в основном я вернулся потому, что здесь я чувствую себя как дома".

Что думают сотрудники фабрики о ЕС?

"Вступление в Евросоюз - это хорошая идея, потому что увеличатся зарплаты", - убеждена ковроткачиха Мария.

Ее коллега Андрей соглашается: "Мы будем продавать больше товаров в Европе, а значит, будем больше зарабатывать, и наши зарплаты вырастут".

Однако не все работники фабрики разделяют этот проевропейский энтузиазм. Другая ткачиха, которую тоже зовут Мария, скептически относится к членству в ЕС.

"Цены в магазинах могут вырасти еще больше", - говорит она.

Но большинство молдаван, как показывают опросы общественного мнения, выступают за членство в ЕС. Уже сегодня Молдавия имеет доступ к программам поддержки ЕС. Например, компания получила возможность установить фотоэлектрические панели на крыше, что позволило снизить расходы на электроэнергию.

Это наш шанс запрыгнуть в последний вагон поезда, идущего в Европейский союз Игорь Голбан предприниматель

Первый шаг к членству в ЕС

Перенесемся в село в центре страны, недалеко от столицы Кишинева. Молдавия - крупный экспортер сельскохозяйственной продукции: сливы, яблоки, орехи и вино. Игорь Голбан открыл стартап по производству сушеных биофруктов и подсолнечного масла. Местных работников ему не хватило, поэтому он нанял несколько человек из Индии.

В планах Голбана - наладить экспорт в Румынию, Бельгию, Германию и Нидерланды, но это требует большой подготовки.

"Как экспортер вы должны быть хорошо осведомлены о технических требованиях, касающихся правил упаковки, условий хранения, логистики, маркировки, отбора проб. Сейчас Молдова находится в очень важном движении. Это наш шанс вскочить в последний вагон поезда, идущего в Европейский союз!" - говорит Голбан.

На предстоящем в октябре референдуме молдаване примут решение о членстве в ЕС. Но 27 стран-членов ЕС тоже должны сказать свое решающее слово. И это может занять некоторое время. Ведь здесь еще не разрешен "замороженный конфликт" на востоке, в Приднестровье.

Республика Молдова - разделенная страна. На востоке правят пророссийские сепаратисты. Мне, как журналисту из Западной Европы, требовалась специальная аккредитация для прохождения контрольно-пропускных пунктов. В Приднестровье до сих пор находятся около 2 000 российских солдат. Русскоязычный регион провозгласил независимость 34 года назад. Но крошечное псевдогосударство не признано до сих пор даже Москвой.

Мы поговорили с жителями сепаратистской столицы Тирасполя, чтобы узнать, что они думают о возможном вступлении Молдавии в ЕС и что это будет означать для Приднестровья. Дарье, молодой женщине, идея нравится: "Это хорошая инициатива, и она принесет пользу и Приднестровью, и Молдове".

Татьяна, женщина средних лет, не согласна: "Мы ждем Россию. С Россией наше будущее - лучше, красивее и радужнее! Однажды нас признают частью РФ".

Из-за этих тарифов товары подорожали на 15-20 процентов, и теперь они дороже молдавской продукции. Сергей Оболоник "Министр экономического развития" Приднестровья

Экономическое перетягивание каната

Тяжелая промышленность Приднестровья зависит от бесплатного российского газа. В конце декабря поставки могут прекратиться. Соглашение о транзите с Украиной не будет продлено. Что если российского газа для Приднестровья больше не будет? Это может стать фатальным для многих крупных предприятий. Существуют альтернативные источники и трубопроводы, но кто будет платить? Сепаратисты? Молдавское правительство?

С начала этого года Молдавия взимает с приднестровских компаний экспортно-импортные пошлины, НДС и плату за загрязнение окружающей среды, а также усилила борьбу с отмыванием денег. С точки зрения ЕС это выглядит как обычные процедуры, лишь соблюдение общих правил. Но это тяжелый удар для приднестровских олигархов.

Более того, есть подозрения, что некоторые товары "приднестровского производства" используются РФ в военных целях, то есть это так называемые "товары двойного назначения". Среди подозреваемых такие крупные компании, как "Электромаш", "Молдавизолит" и бендерский "Потенциал".

Глава Приднестровского объединения работодателей Юрий Чебан отрицает обвинения и критикует строгие меры экспортного контроля, введенные Республикой Молдова, называя их "политически мотивированными". Euronews встретился с ним в его офисе в Тирасполе: "Более 40 000 человек вышли на улицы в знак протеста. Из-за этих мер мы потеряли уже около 70-80 миллионов евро, этих денег сейчас не хватает в нашем бюджете".

Так называемый "президент" Приднестровья назвал молдавские налоги "агрессией". А "министр экономического развития" Приднестровья Сергей Оболоник заявил Euronews: "Эти товары стали дороже примерно на 15-20 процентов из-за тарифов, так что теперь они дороже молдавской продукции".

"Кроме того, из-за двойного налогообложения и закрытия банковских счетов в Молдове исчезают необходимые инструменты для взаимодействия с Западом. Это привело к тому, что экономический коллапс уже практически наступил", - говорит приднестровский чиновник.

С ЕС или без него

В столице Республики Молдова Кишиневе мы встречаемся с министром экономического развтия и вице-премьером страны Дмитрием Алайба. Подготовка к интеграции молдавской экономики в европейский внутренний рынок идет полным ходом. Но как быть с Приднестровьем?

Euronews: У вас есть сепаратистский регион на востоке страны. Как интеграция Молдавии в Европейский союз повлияет на Приднестровье?

Дмитрий Алайба: Эта часть нашей экономики достаточно хорошо интегрирована в европейский внутренний рынок, около 80 процентов экспорта идет в Евросоюз.

Euronews: Приднестровское "правительство" жалуется, говоря, что несправедливо вводить против крупных компаний "эмбарго".

Дмитрий Алайба: Когда молдавская компания, производящая товары двойного назначения, собирается экспортировать их в Россию, мы не даем на это разрешения. Нет и точка.

Euronews: Станет ли Приднестровье частью Европейского союза?

Дмитрий Алайба: Конечно.

Euronews: Когда?

Дмитрий Алайба: Этот вопрос еще предстоит решить...

Euronews: Когда Молдавия станет членом Европейского союза?

Дмитрий Алайба: В 2030-м году.