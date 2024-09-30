Орбан убеждает Китай и Бразилию помочь ему организовать переговоры Киева и Москвы

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Несмотря на резкую критику своих предыдущих посреднических усилий, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, похоже, не успокоился и снова занят тем, чтобы продвинуть свой миротворческий план для Украины.

В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе венгерский лидер попросил Китай и Бразилию присоединиться к нему в организации мирного саммита, который усадил бы Москву и Киев за стол переговоров.

Среди участников встречи могут быть также лидеры Франции и Швейцарии, сообщает швейцарское издание Weltwoche, которое беседовало с Орбаном в Нью-Йорке.

"Смерти должны прекратиться", - сказал Орбан, объяснив, что его интенсивные переговоры с Пекином и Бразилиа стали новым толчком к достижению мира с Россией после того, как его попытки убедить президента Украины Владимира Зеленского в том, что у него мало времени, провалились.

Однако в прошлый раз, когда венгерский премьер пытался сделать нечто подобное, его попытки не увенчались успехом.

"Не делите мир"

Сразу после того, как Венгрия стала председателем ЕС в июне, Орбан отправился в "миротворческое турне" в Киев, Москву и Пекин, раздражая европейских коллег своей самозваной ролью скитающегося европейского посла-переговорщика.

В то время как Брюссель настаивал на том, что "мирная миссия 3.0" Орбана может осуществляться только от имени Будапешта, лидеры ЕС были недовольны перспективой обсуждать Украину с Владимиром Путиным на его условиях, поскольку ЕС решительно выступает против неспровоцированного полномастшатбного вторжения Москвы, начатого 24 февраля 2022 года.

Киев отверг любую возможность обсуждения мира с Кремлем, который не включает в себя полный вывод российских войск со всех украинских территорий, включая аннексированный в одностороннем порядке Крым, который Москва забрала себе во время первого вторжения в 2014 году.

Но если Брюссель не поддержит Орбана, могут поддержать другие - хотя для этого может потребоваться тщательная работа.

Бразилию, возможно, придется убеждать в том, что Орбан имеет хорошие намерения, после того как Венгрия спровоцировала президента Лулу да Силву, предложив Жаиру Болсонару убежище в своем посольстве в Бразилиа после его провала на президентских выборах и последовавшего за этим штурма учреждений страны сторонниками Болсонару в марте.

Но самое главное, что Киев, который считает враждебными постоянные заигрывания Орбана с Москвой и отказ от поддержки Украины, сам стремится к миру через победу и, возможно, не заинтересован в том, чтобы в ближайшее время выслушивать требования Путина.

В прошлую среду Зеленский заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что альтернативы мирной формуле, которую он представил два года назад, нет, продолжая рассказывать о своем проекте победы, который заставит Москву закончить войну на условиях Украины.

"Любые параллельные или альтернативные попытки поиска мира - это, по сути, попытки добиться затишья, а не прекращения войны", - заявил Зеленский, призвав страны "оказать давление" на Россию.

"Не делите мир. Будьте едиными нациями, - призвал он. - И это принесет нам мир".