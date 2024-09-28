При взрыве на АЗС в Дагестане погибли 13 человек

В Дагестане объявлен траур по погибшим в результате взрыва на АЗС
По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Инцидент произошел в пятницу вечером в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде столицы Дагестана.
В МЧС сообщили, что при взрыве повреждения получили здания техстанции и столовой, где в тот момент находились люди. Более 20 человек получили ранения.
Причины происшествия устанавливаются.
Следственное управление СК России по Дагестану возбудило по факту взрывов уголовное дело.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", – говорится в сообщении ведомства.
Власти республики объявили 28 сентября днем траура в память о погибших.