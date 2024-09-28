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При взрыве на АЗС в Дагестане погибли 13 человек

Взрыв на АЗС в Махачкале
Взрыв на АЗС в Махачкале Авторское право AP/МЧС России
Авторское право AP/МЧС России
By Euronews
Опубликовано
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В Дагестане объявлен траур по погибшим в результате взрыва на АЗС

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Инцидент произошел в пятницу вечером в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде столицы Дагестана.

В МЧС сообщили, что при взрыве повреждения получили здания техстанции и столовой, где в тот момент находились люди. Более 20 человек получили ранения.

Разбор завалов
Разбор заваловAP/МЧС России

Причины происшествия устанавливаются.

Следственное управление СК России по Дагестану возбудило по факту взрывов уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", – говорится в сообщении ведомства.

Власти республики объявили 28 сентября днем траура в память о погибших.

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