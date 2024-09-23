До 180 000 байкеров собрались у базилики Богородицы Розария в центральной Португалии на девятую церемонию благословения шлемов. В этом году, отмечают наблюдатели, паломничество байкеров в Фатиму стало самым масштабным за всю историю.
До 180 000 байкеров собрались у базилики Богородицы Розария в центральной Португалии на девятую церемонию благословения шлемов.
В этом году, отмечают наблюдатели, паломничество байкеров в Фатиму стало самым масштабным за всю историю. Под лозунгом "Нас формирует и направляет то, что мы любим" группа мотоциклистов прошествовала со статуей Фатимской Богоматери вокруг базилики Прясвятой Троицы, затем последовала месса, в ходе которой были освящены шлемы.
Ежегодное паломничество организует ABC (Ассоциацией благословения шлемов), а также различные национальные и международные мотоклубы. Ряд полицейских подразделений также присоединяются к мероприятию.
В 2023 году в Португалии произошло 8 938 аварий с участием мотоциклистов, в результате которых 124 человека погибли и 766 получили серьёзные ранения.
Само паломничество к святыням Фатимы совершается 13 мая каждого года, в день явления Пресвятой Богородицы трем детям в 1917 году.