By Euronews и AP

До 180 000 байкеров собрались у базилики Богородицы Розария в центральной Португалии на девятую церемонию благословения шлемов. В этом году, отмечают наблюдатели, паломничество байкеров в Фатиму стало самым масштабным за всю историю.

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До 180 000 байкеров собрались у базилики Богородицы Розария в центральной Португалии на девятую церемонию благословения шлемов.

В этом году, отмечают наблюдатели, паломничество байкеров в Фатиму стало самым масштабным за всю историю. Под лозунгом "Нас формирует и направляет то, что мы любим" группа мотоциклистов прошествовала со статуей Фатимской Богоматери вокруг базилики Прясвятой Троицы, затем последовала месса, в ходе которой были освящены шлемы.

Это, без сомнения, - момент встречи, момент веселья, а также момент проявления веры. Многие из этих мотоциклистов приходят просить Божьей защиты через Пресвятую Богородицу для своих поездок, но они также приходят, чтобы вспомнить тех, кто уже умер, кто попал в аварию, пострадал, кто нуждается в помощи Отец Карлос Кабесиньяс настоятель святилища в Фатиме

Ежегодное паломничество организует ABC (Ассоциацией благословения шлемов), а также различные национальные и международные мотоклубы. Ряд полицейских подразделений также присоединяются к мероприятию.

Приезд сюда для нас как спасение, мы находим в себе силы, чтобы справиться с жизненными проблемами, здесь мы чувствуем себя как в убежище Маргарида Маркес мотоциклистка, 24 года

Вот ещё одни год, когда мы провели благословение шлемов, чтобы мы были спокойны на дороге Антони Суза мотоциклист, 38 лет

В 2023 году в Португалии произошло 8 938 аварий с участием мотоциклистов, в результате которых 124 человека погибли и 766 получили серьёзные ранения.

Само паломничество к святыням Фатимы совершается 13 мая каждого года, в день явления Пресвятой Богородицы трем детям в 1917 году.