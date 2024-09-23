NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Девятое "Благословение шлемов" в Фатиме собрало 180 тысяч байкеров

Священник освящает полицейский мотоциклетный шлем во время IX паломничества "Благословения шлемов" в Фатиме, Португалия, 22 сентября 2024 г.
Священник освящает полицейский мотоциклетный шлем во время IX паломничества "Благословения шлемов" в Фатиме, Португалия, 22 сентября 2024 г. Авторское право Ana Brigida/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ana Brigida/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

До 180 000 байкеров собрались у базилики Богородицы Розария в центральной Португалии на девятую церемонию благословения шлемов. В этом году, отмечают наблюдатели, паломничество байкеров в Фатиму стало самым масштабным за всю историю.

РЕКЛАМА

До 180 000 байкеров собрались у базилики Богородицы Розария в центральной Португалии на девятую церемонию благословения шлемов.

В этом году, отмечают наблюдатели, паломничество байкеров в Фатиму стало самым масштабным за всю историю. Под лозунгом "Нас формирует и направляет то, что мы любим" группа мотоциклистов прошествовала со статуей Фатимской Богоматери вокруг базилики Прясвятой Троицы, затем последовала месса, в ходе которой были освящены шлемы.

Это, без сомнения, - момент встречи, момент веселья, а также момент проявления веры. Многие из этих мотоциклистов приходят просить Божьей защиты через Пресвятую Богородицу для своих поездок, но они также приходят, чтобы вспомнить тех, кто уже умер, кто попал в аварию, пострадал, кто нуждается в помощи
Отец Карлос Кабесиньяс
настоятель святилища в Фатиме

Ежегодное паломничество организует ABC (Ассоциацией благословения шлемов), а также различные национальные и международные мотоклубы. Ряд полицейских подразделений также присоединяются к мероприятию.

Приезд сюда для нас как спасение, мы находим в себе силы, чтобы справиться с жизненными проблемами, здесь мы чувствуем себя как в убежище
Маргарида Маркес
мотоциклистка, 24 года
Вот ещё одни год, когда мы провели благословение шлемов, чтобы мы были спокойны на дороге
Антони Суза
мотоциклист, 38 лет

В 2023 году в Португалии произошло 8 938 аварий с участием мотоциклистов, в результате которых 124 человека погибли и 766 получили серьёзные ранения.

Само паломничество к святыням Фатимы совершается 13 мая каждого года, в день явления Пресвятой Богородицы трем детям в 1917 году.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Мотошоу как средство развлечения

Португальские сейсмологи призывают повысить сейсмозащиту зданий после землетрясения 26 августа

Youtube заблокировал канал португальской ультраправой группы "Grupo 1143"

Церемония Португалия Религии Паломничество безопасность на дорогах