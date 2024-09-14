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Гран-при в Загребе зажигает новые звёзды дзюдо

В Гран-при по дзюдо в Загребе участвуют больше 300 спортсменов из 40 стран.
В Гран-при по дзюдо в Загребе участвуют больше 300 спортсменов из 40 стран. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Надежда Дрямина
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На арене "Загреб" начался первый крупный мировой турнир по дзюдо после Олимпийских игр в Париже - Гран-при Хорватии. В первый день турнира победами отметились молодые спортсмены.

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Новый олимпийский цикл начался с Гран-при по дзюдо в Хорватии. Он стартовал в Загребе - на одноимённой арене. В нём участвуют больше 300 спортсменов из 40 стран.

В первый день турнира представителей страны-хозяйки наградили знаками отличия за спортивные достижения. Церемонию провели олимпийская чемпионка Игр в Париже Барбара Матич, президент Федерации дзюдо Хорватии Санда Чорак и представитель Хорватской лотереи Николина Клаич.

В весовой категории до 48 кг японка Вакана Кога завоевала "золото", победив в финале Галию Тынбаеву из Казахстана. Выполнив приём оути-гари - зацеп изнутри голенью - на оценку вадза-ари, японка затем перешла в удержание. Арбитр объявил вадза-ари-авасет-иппон, присудив ей победу.

Награждение провёл рефери директор Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров.

В весе до 60 кг сильнейшим стал дзюдоист Шерзод Давлатов. Впечатлив зрителей приёмом аси-вадза, он мастерски провёл ещё один - на оценку вадза-ари-авасет-иппон. Для казахстанского спортсмена это первое "золото" Гран-при и лучший результат в карьере.

Медали вручал директор по образованию и тренерской работе Международной федерации дзюдо Мохаммед Мерджа.

Шерзод Давлатов, дзюдоист сборной Казахстана: "Организация здесь, в Хорватии, очень хорошая, хочу сказать спасибо Загребу!"

Кисуми Омори вышла на татами в качестве фаворитки финала в категории до 52 кг. И подтвердила статус мастерски выполненными приёмами. Японка в третий раз выиграла в Мировом туре по дзюдо.

Медали вручал спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта.

В весе до 66 кг Жанарыс Рахметкали отправил в копилку команды Казахстана ещё одну медаль высшего достоинства. Эффектный бросок содэ-цурикоми-госи (через бедро с обратным захватом) принёс ему иппон и первую победу на Гран-при.

Медали вручил главный судья Международной федерации дзюдо Флорин Даниэль Ласкау.

Финальный поединок в весе до 57 кг перешёл в голден-скор, когда француженка Фаиза Мокдар выполнила победный бросок. К её февральскому "золоту" на турнире Большого шлема в Париже прибавилось ещё одно - Гран-при в Загребе.

Фаиза Мокдар, дзюдоистка сборной Франции: "Здесь всё очень хорошо организовано, всё прекрасно. Моя соперница была серьёзно настроена на победу, она по праву оказалась в финале".

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы Барбара Матич наградила чемпионку и призёрок.

Азарт спортсменов и восторг болельщиков... Это был богатый событиями и эмоциями первый день Гран-при по дзюдо в Загребе. Свои таланты демонстрировали в основном молодые, но и титулованные дзюдоисты.

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Присоединяйтесь к нам и во второй день турнира, участие в котором принимают больше 300 спортсменов из 40 стран.

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