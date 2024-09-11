Новые удары Израиля по Сектору Газа

By Euronews

Израиль нанёс удары по лагерям беженцев, под Рафахом разбился вертолёт, израильские власти показали туннели, в которых были убиты заложники

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В среду по меньшей мере 25 человек стали жертвами израильских ударов в Секторе Газа и на Западном берегу Иордана — такие данные приводят палестинские источники. По этим заявлениям, израильская авиация нанесла удары по двум палаточным лагерям беженцев. Среди погибших оказались 16 женщин и детей.

Ранее, в ночь на среду, двое израильских военнослужащих погибли и ещё несколько получили ранения в результате крушения вертолёта под Рафахом. Представители ВВС заявили, что машину не сбивали, и причины катастрофы сейчас выясняются.

Израильские власти между тем обнародовали кадры, снятые в туннелях под Сектором Газа, где в конце августа военные обнаружили тела шестерых заложников, убиты, предположительно, всего за несколько часов до приход солдат.

Израильские источники утверждают, что заложников содержали в нечеловеческих условиях в узких проходах, где даже нельзя было встать в полный рост.

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На Западном берегу Иордана, в еврейском поселении Гиват Асаф под Рамаллахом израильский солдат получил тяжёлые ранения, когда автоцистерна врезалась в автобусную остановку. Водитель грузовика также доставлен в больницу. По данным израильских СМИ, ранее он не был замечен в связях с террористическими организациями. В его доме провели обыск.

Израильские войска продолжают на Западном берегу отдельные операции после крупнейшего за много лет рейда в Дженине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне заявил, что «Западный берег может стать новой Газой».