NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Новые удары Израиля по Сектору Газа

Палестинские источники утверждают, что Израиль вновь бомбит лагеря беженцев
Палестинские источники утверждают, что Израиль вновь бомбит лагеря беженцев Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Израиль нанёс удары по лагерям беженцев, под Рафахом разбился вертолёт, израильские власти показали туннели, в которых были убиты заложники

РЕКЛАМА

В среду по меньшей мере 25 человек стали жертвами израильских ударов в Секторе Газа и на Западном берегу Иордана — такие данные приводят палестинские источники. По этим заявлениям, израильская авиация нанесла удары по двум палаточным лагерям беженцев. Среди погибших оказались 16 женщин и детей.

Ранее, в ночь на среду, двое израильских военнослужащих погибли и ещё несколько получили ранения в результате крушения вертолёта под Рафахом. Представители ВВС заявили, что машину не сбивали, и причины катастрофы сейчас выясняются.

Израильские власти между тем обнародовали кадры, снятые в туннелях под Сектором Газа, где в конце августа военные обнаружили тела шестерых заложников, убиты, предположительно, всего за несколько часов до приход солдат.

Израильские источники утверждают, что заложников содержали в нечеловеческих условиях в узких проходах, где даже нельзя было встать в полный рост.

Related

На Западном берегу Иордана, в еврейском поселении Гиват Асаф под Рамаллахом израильский солдат получил тяжёлые ранения, когда автоцистерна врезалась в автобусную остановку. Водитель грузовика также доставлен в больницу. По данным израильских СМИ, ранее он не был замечен в связях с террористическими организациями. В его доме провели обыск.

Израильские войска продолжают на Западном берегу отдельные операции после крупнейшего за много лет рейда в Дженине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне заявил, что «Западный берег может стать новой Газой».

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Израиль и ХАМАС договорились о перерыве в боевых действия для вакцинации детей от полиомиелита

Визит Блинкена в Израиль

В Газе выявлен первый случай полиомиелита: ООН призывает к прекращению огня для проведения вакцинации

Западный берег реки Иордан Сектор Газа Война Израиля с ХАМАС