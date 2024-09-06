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«Марш с гробами» в Тель-Авиве

Люди несут макеты гробов с израильскими флагами, символизирующие 27 заложников, тела которых были найдены в Газе, 5 сентября 2024 года
Люди несут макеты гробов с израильскими флагами, символизирующие 27 заложников, тела которых были найдены в Газе, 5 сентября 2024 года Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Манифестанты обвиняют израильского премьера в намеренном срыве мирных переговоров

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В Тель-Авиве сотни израильтян собрались на марш в память о погибших в Газе заложниках и с требованием освободить ещё живых пленников ХАМАСа. Участники шествия несли покрытые израильскими флагами гробы, символизирующие погибших.

Манифестанты обвиняют премьер-министра Биньямина Нетаньяху в намеренном срыве мирных переговоров с палестинскими боевиками: ранее он заявил, что израильская армия не уйдёт из «Филадельфийского коридора» — приграничной полосы между Сектором Газа и Египтом, — а это было одним из ключевых требований ХАМАС.

Новая волна антиправительственных демонстраций развернулась в стране 5 дней назад: тогда израильская армия обнаружила в Газе тела 6 заложников, убитых, по словам экспертов, всего за несколько часов до прихода военных.

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