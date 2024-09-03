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Новые авиаудары на фоне вакцинации

Планируется привить более 640 тысяч детей
Планируется привить более 640 тысяч детей Авторское право Fatima Shbair/Copyright 2024, The AP. All rights reserved
Авторское право Fatima Shbair/Copyright 2024, The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Гуманитарные организации развернули в Секторе сотни мобильных и стационарных прививочных пунктов

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По меньшей мере 8 человек стали жертвами израильского авиаудара в лагере беженцев Джабалия на севере Сектора Газа. По сообщениям ближневосточных СМИ, удар пришёлся по очереди за хлебом неподалёку от школы под эгидой БАПОР.

В свою очередь, израильские вооружённые силы доложили об уничтожении в том же районе нового тоннеля, использовавшегося для транспортировки оружия, включая ракеты, которыми могли обстреливать израильскую территорию.

На этом фоне в Секторе — в самом разгаре кампания по вакцинации детей от полиомиелита. Она стартовала в воскресенье, израильские войска согласились прекращать активные боевые действия на несколько часов в день.

Акихиро Саита, директор по вопросам здравоохранения БАПОР:

«Для борьбы с полиомиелитом Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ доставили в Газу 1,2 миллиона доз вакцины против полиомиелита второго типа».

О первом за четверть века случае паралича, вызванного полиомиелитом, в Газе сообщили в середине августа. Ещё в июле полиовирус был обнаружен в сточных водах сектора.

Международные гуманитарные организации, развернувшие несколько сот стационарных и мобильных пунктов, планируют привить более 640 тысяч жителей Газы в возрасте до десяти лет. В первый день кампании, в воскресенье, удалось привить 87 тысяч.

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Гуманитарный кризис Сектор Газа Вакцинация Война Израиля с ХАМАС Гуманитарная помощь