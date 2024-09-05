США: подросток, открывший стрельбу в школе Уиндера, был известен полиции

By Euronews

14-летний подросток, открывший стрельбу в школе Апалачи в Уиндере, был известен полиции. В прошлом году его допрашивали из-за анонимных угроз в интернете. Тогда он отрицал свою вину.

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В американском городе Уиндер (штат Джорджия) скорбят о жертвах стрельбы в школе Апалачи. Трагедия разыгралась накануне. Огонь открыл четырнадцатилетний подросток, ученик того заведения. Погибли два школьника и два учителя. Девять человек были госпитализированы с ранениями.

Стрелок арестован на территории кампуса и будет привлечен к ответственности как совершеннолетний.

Джад Смит, шериф округа Барроу: "Очевидно, что стрелок был вооружен. Наш офицер школьной охраны вступил с ним в схватку. Стрелок быстро понял, что если он не сдастся, то это закончится стрельбой со стороны офицера. Он сдался, упал на землю, и помощник шерифа взял его под стражу".

В прошлом году школьника, устроившего стрельбу в Апалачи, уже допрашивала полиция в связи с анонимными угрозами в интернете. Тогда ученик отрицал свою вину.

"Мы должны раз и навсегда покончить с эпидемией насилия с применением оружия в этой стране",- кандидат в президенты от демократов Камала Харрис , добавив, что это один из вопросов предстоящих выборов.