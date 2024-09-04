МАГАТЭ: ситуация с безопасностью на ЗАЭС "очень хрупкая"

Глава МАГАТЭ встретился с президентом Украины перед визитом на Запорожскую АЭС. Рафаэль Гросси напомнил о рисках ядерной катастрофы в связи с нарушением электроснабжения станций при недавних обстрелах.

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Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС "очень хрупкая" в связи с обстрелами вблизи ядерных объектов и ударами по энергосистеме Украины. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии, пообещав расширить программу помощи и провести дополнительные инспекции, теперь уже - на объектах энергоинфраструктуры.

Рафаэль Гросси встретился во вторник с президентом Украины Владимиром Зеленским перед тем, как отправиться на Запорожскую АЭС, которую в настоящий момент контролируют ВС России.

Гросси объявил, что теперь инспекторы МАГАТЭ будут проверять работу электрических подстанций, которые обеспечивают энергопитание АЭС.

Рафаэль Гросси, директор МАГАТЭ:

"Повреждены не станции, но некоторые линии электропередач. Мы уже указывали, что это представляет опасность для АЭС. МАГАТЭ следует обратить внимание на подстанции, на критически важные подстанции в стране, которые подверглись давлению или атакам".

Гросси напомнил о рисках ядерной катастрофы, указав на то, что стабильное электроснабжение - необходимое условие для поддержания ядерной безопасности.

Однако на днях при очередном обстреле была повреждена одна из двух линий электропитания Запорожской АЭС, что создало опасную ситуацию на объекте (от подачи электроэнергиии зависит работа насосов, которые охлаждают реактор).

"Я бы охарактеризовал ситуацию как очень хрупкую, сказал Гросси журналистам. - Станция снова на грани отключения. У нас уже было восемь таких ицидентов. Отключение - значит отсутствие электроэнергии: нет электроэнергии, нет охлаждения. Нет охлаждения, тогда есть риск катастрофы", - пояснил Гросси.