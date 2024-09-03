Путин в Монголии: переговоры в юрте и призывы Киева исполнить ордер МУС

By Euronews и AP

Нет никаких признаков того, что Монголия готовится арестовать российского президента, как того требует Международный уголовный суд.

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Во вторник президент России встретился со своим монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом в ходе торжественной церемонии на центральной площади Улан-Батора, где были выстроены почётный караул и кавалерийский эскорт.

Позже лидеры двух стран приступили к переговорам в юрте в Государственном дворце.

Как сообщают российские агентства, президент Монголии принял приглашение Путина посетить саммит БРИКС в Казани, который состоится в конце октября.

Визит главы Кремля ставит Монголию, сильно зависящую от российских энергоресурсов, в затруднительное положение. Как и все другие государства, подписавшие Римский статут, на основании которого был создан Международный уголовный суд, Монголия "обязана сотрудничать" с ним, заявил журналистам пресс-секретарь суда Фади Эль Абдалла. При этом у МУС нет механизма для обеспечения исполнения ордеров.

Отказываясь передать Путина в Гаагу, Улан-Батор "разделяет ответственность за его военные преступления", заявили в преддверии визита в МИД Украины.

В понедельник Брюссель выразил "обеспокоенность" тем, что ордер МУС может быть проигнорирован. "Монголия, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими собственными интересами", –заявила представитель Еврокомиссии Набила Массрали. Однако она добавила, что "Монголия является государством-участником Римского статута с 2002 года, с вытекающими юридическими обязательствами".

По данным The Associated Press, более 50 российских политэмигрантов, включая Владимира Кара-Мурзу, подписали открытое письмо, призывающее правительство Монголии "немедленно задержать Владимира Путина по его прибытии".

К этому призыву присоединились несколько неправительственных организаций, в том числе Amnesty International и Human Rights Watch.

Невыполнение обязательств перед МУС формально влечёт последствия, но возможные санкции, в основном, ограничиваются устным выговором.

В прошлом другие лица, в отношении которых Судом был выдан ордер на арест, например бывший суданский диктатор Омар аль-Бачир, совершали поездки в страны, подписавшие Римский статут, не испытывая никаких проблем. Монголия подписала Статут в 2000 году, а в 2002 году ратифицировала его.

Россия не признает юрисдикцию МУС и отвергает обвинения в адрес президента Путина: речь идёт о незаконной "депортации" детей из Украины в Россию после начала полномасштабного вторжения.

В течение почти полутора лет Путин старался избегать некоторых зарубежных поездок. В частности, он был вынужден присоединиться по видеосвязи к дискуссии на саммите БРИКС в августе 2023 года.